Scatta alle 15 l'undicesima gara del Mondiale 2025. Dalla pole la McLaren di Norris, ma spera nel colpo grosso la Ferrari che ha ottenuto la prima fila con Leclerc. Segnali anche da Hamilton che parte quarto e allo spegnimento dei semafori dovrà vedersela con l'altra Papaya di Piastri. Qui tutto quello che c'è da sapere prima del via: griglia, meteo, circuito, giri del GP, gomme e strategie. La gara è live live su Sky e in streaming su NOW

Le gomme Pirelli al GP d'Austria e le possibili strategie

Nessun cambiamento rispetto alle scelte dello scorso anno, con questa seguente selezione di mescole a disposizione delle squadre a Spielberg: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft."Crediamo che la doppia sosta sia l’opzione più veloce con Medium e Hard protagoniste - dice Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli circa le strategie -. La sosta singola è sì fattibile perché il degrado è relativamente limitato e, probabilmente, inferiore alle previsioni della vigilia però sulla carta rimane significativamente più lenta (circa 7″), senza contare che su una pista come questa i sorpassi sono decisamente fattibili in presenza di tre zone DRS. Da notare che i piloti di tre squadre (Aston Martin, Racing Bulls e Alpine) avranno domani a disposizione un set di Hard e uno di Medium mentre quelli della Haas ne avranno due di Hard e uno di Medium. Tutti gli altri potranno contare su un set di Hard e due di Medium".