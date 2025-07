Stando a quanto riportato dalla nostra squadra motori la trattativa tra Max Verstappen e la Mercedes sarebbe entrata nel vivo: l'olandese avrebbe detto sì all'offerta di Toto Wolff, ma una parte del board delle Frecce d'Argento non ha ancora dato l'ok all'arrivo del quattro volte campione del Mondo. Un ritorno di fiamma potrebbe avvicinarsi? Di seguito tutti i dettagli. Il Mondiale torna dal 4 al 6 luglio a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW F1, LE NEWS SUL MERCATO PILOTI

Max Verstappen è vicino all'approdo in Mercedes. Stando a quanto riportato dalla nostra squadra motori il campione del Mondo in carica - che ha un contratto in scadenza nel 2028 con Red Bull - avrebbe detto sì all'offerta di Toto Wolff, che nell'ultimo periodo più volte aveva detto di voler monitorare la situazione dell'olandese da vicino. Resta però ancora un ostacolo da superare: parte del board Mercedes non avrebbe ancora approvato l'affondo decisivo, dal momento che, vista la rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore a partire dal 2026, le Frecce d'Argento potrebbero comunque disporre -a prescindere del tandem di piloti- della vettura migliore in griglia.

Verstappen-Mercedes, un "ritorno di fiamma" dieci anni dopo Di fatto, il binomio rappresenterebbe un vero e proprio "ritorno di fiamma", dopo che nell'ormai lontano 2014 Toto Wolff aveva fatto di tutto per portare l'olandese, alla prima stagione in monoposto in F3 Europea, all'interno dell'Academy Mercedes in vista di un suo futuro in Formula 1. Poi però arrivarono Helmut Marko e la Red Bull, capaci di mettere sul tavolo non solo l'entrata nell’Academy ma anche un sedile certo per la stagione successiva. Da lì la storia, con l'esordio tra i grandi nel 2015 al volante della Toro Rosso, la prima vittoria nel 2016, alla prima in Red Bull a Barcellona, il primo titolo Mondiale nel 2021 e l'ultimo, il quarto, la passata stagione. E adesso una nuova sfida potrebbe attenderlo insieme alla squadra che, storicamente, è stata la sua più grande rivale.