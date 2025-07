Charles Leclerc commenta il 6° posto nelle qualifiche a Silverstone: "Non penso avrei fatto la pole, ma senza dubbio la prima fila. Mi sono stancato di venire qui e dire che qualcosa non è andato bene. Non ho il feeling in qualifica di un anno fa con questa macchina, ci sono dei problemi specifici e abbiamo la soluzione, arriverà a breve. Non sto facendo bene il mio lavoro sul giro secco e devo lavorare su questo. Sarà difficile vincere, ma il passo gara c'è". Guarda il video

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE