Si preannuncia come una delle qualifiche più tirate delle stagione: alle 16 scatta il Q1 a Silvertone. Leclerc si candida per la pole dopo il miglior tempo nelle terze libere, ma le McLaren e la Red Bull di Verstappen sono lì. Così come Hamilton, nelle FP3 fermato dall'incidnete di Bortoleto mentre era lanciato verso un ottimo crono. E arriva anche una pesante penalità per Bear,an. Tutto live su Sky e in streaming su NOW



