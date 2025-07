Leonardo Fornaroli conquista la sua prima vittoria in carriera in Formula 2: il piacentino del Team Invicta ha preceduto nella Sprint Race di Silverstone Montoya e Stanek. Domenica la Feature Race su Sky e in streaming su NOW

Festa italiana a Silverstone con Leonardo Fornaroli che ha conquistato la vittoria della Sprint Race della Formula 2. Per il campione in carica della Formula 3, si tratta del primo successo nella categoria. Il piacentino del Team Invicta ha preceduto al traguardo Montoya e Stanek.



Dopo l’ottima pole position conquistata nel turno di qualifiche, il francese Victor Martins (ART) si accomoda in quinta fila al via della Sprint Race di Formula 2 sul tracciato di Silverstone, dove -come di consueto- per effetto dell’inversione dei migliori dieci tempi- la griglia di partenza viene di fatto per metà ribaltata. E così in prima fila prendono posto il piacentino Leonardo Fornaroli (Invicta) e Kush Maini (DAMS). Alle loro spalle il leader del campionato Verschoor (MP). I cui più diretti avversari Crawford (DAMS) e Dunne (Rodin) si sistemano rispettivamente in quarta e quinta fila. L’altro italiano Minì, in crisi nera, si posiziona soltanto in ottava fila, sulla sedicesima piazzola, che sarà costretto a conservare anche al via della Feature Race di domani, in un week-end di rincorse.

Al via del giro di ricognizione stalla Beganovic (Hitec) e la monoposto viene condotta in pit lane perché possa avviarsi dal fondo dello schieramento. Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per la conquista della prima posizione e del comando della corsa. Parte male Fornaroli, ne approfitta Maini che conquista la prima leadership della corsa. A metà del primo girò però il piacentino reagisce si riprende la prima posizione. Minì dodicesimo. Davanti a Minì Browining sorpassa Lindblad. All’ottavo giro Minì attacca Dunne, che si difende duramente e fora. Passa Martì, poi passa Minì, che rimane dodicesimo. Dunne perde del tutto la posteriore destra. Verschoor sorpassa Lindblad. E intanto arrivano 10” di penalità per Minì. In testa alla corsa Fornaroli ha un vantaggio di 1”3 su Maini e Montoya.

A sei giri dal termine Montoya scavalca Maini e sale in seconda posizione a 1”8 da Fornaroli. A un giro dalla fine Montoya segna la tornata veloce. Dietro contatto Browning-Martins. Dopo ventuno giri, sotto la bandiera a scacchi passa davanti a tutti uno straordinario Leonardo Fornaroli, campione uscente della Formula 3 e alla sua prima vittoria in assoluto nelle categorie propedeutiche. Dietro di lui sul podio Montoya e Stanek. Ora avversario numero uno di Verschoor nella lotta per il titolo, a -19 in classifica dall’olandese. E domani Feature Race…