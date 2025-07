F2, GP Silverstone: Jak Crawford vince la Feature Race, Fornaroli sesto

Archiviata una Formula 3 corsa con la pioggia battente e sospesa dopo dodici giri dei ventidue previsti, la Formula 2 a Silverstone parte con meno incertezze e un po' di prudenza in più. Gomme 'rain' per tutti e partenza da fermi. Con al palo Victor Martins (ART) e subito dietro Dunne (Rodin), con il leader Verschoor schierato solo in settima piazzola e il suo nuovo primo competitor Fornaroli - vincitore ieri della gara Sprint - in decima posizione. Alla partenza Martins è lentissimo, dietro si convive con la visibilità limitata e l'aderenza non proprio ottimale. Di certo piove meno rispetto alla corsa precedente. Crawford e Dunne sono i più veloci a scattare e vanno in testa alla gara. Verschoor settimo, Fornaroli undicesimo, Minì sedicesimo. 10" di stop & go a Shields per un'infrazione in griglia.

Al quarto giro Browning ripete il sorpasso fatto un giro prima su Lindblad, questa volta su Verschoor: e si porta così in settima posizione. Poi anche Beganovic sorpassa l’olandese, che denuncia di avere gomme posteriori distrutte. Browning prosegue nella sua rincorsa e sale in sesta posizione sbarazzandosi anche di Montoya. Minì intanto è tredicesimo. Pioggia prevista ancora a breve. Al nono giro Stanek perde tre posizioni da Durksen, Browning e Beganovic e scivola settimo. Fornaroli decimo. Servizi meteo che annunciano tempo stabile e pioggia in allontanamento. Quindicesimo giro, viene abilitato il DRS. Pista che in alcuni punti va asciugandosi. Dopo una lunga, estenuante azione di logoramento Browning sorpassa Martins al diciottesimo giro ed è terzo.