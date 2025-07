Dopo aver assistito alla festa di ‘Tern’ Inthraphuvasak nella gara Sprint, che ha mandato in visibilio tutto il Regno di Thailandia, le monoposto per la Feature Race disposte in griglia secondo l’ordine di qualifica e -dunque- con il bulgaro Tsolov (Campos) in prima fila, affiancato da Ugochukwu (Prema) e il brasiliano Camara (Trident) -leader del campionato- in seconda. Dalla terza fila e dalla quarta scattano invece il terzo e il quarto incomodo nella sfida per il titolo, ovvero rispettivamente Tramnitz (MP) e Stenshorne (Hitech). Curiosamente i quattro in battaglia nelle posizioni di vertice del campionato sono allineati in perfetta fila indiana tutti a sinistra dello schieramento. Alla vigilia del giro di formazione inizia a piovere e non tutti i piloti optano per le gomme ‘rain’. Probabile unsafe release di Stromsted annunciata per fine corsa. Alle viste una gara folle. Zagazeta cambia gomme prima della partenza. Allo spegnimento dei semafori c’è subito la ricerca di corridoi da parte di chi sta dietro, in vista delle prime tre curve. La bagarre iniziale è ovvia a causa delle coperture miste in griglia. Mentre si annuncia un acquazzone a breve e problemi grossi per chi ha deciso di mantenere le ‘slick’. In testa alla corsa Boya, davanti a Nael e Leon. Si gira Giusti. Tsolov quattordicesimo, Camara appena diciannovesimo.