Tutte le ultime indicazioni dal paddock di Silverstone verso la gara che segna la fine del 'girone d'andata' del campionato di F1. Pista, gomme, meteo, griglia di partenza e tutto quello che c'è da sapere prima del via. Il GP è LIVE alle 16 su Sky e in streaming su NOW

A Silverstone si corre oggi il 12esimo Gran Premio del Mondiale 2025 , giro di boa di una stagione che vede la McLaren in testa alle due classifiche ma che può riservare tante sorprese. E così potrebbe essere sin dalla gara di oggi, con Verstappen che scatterà con la Red Bull dalla pole e, tra voci di mercato e ipotesi per il futuro, non sembra poi così intenzionato alla 'resa mondiale' contro il team Papaya.

Lo schieramento al via della gara a Silverstone

Norris e Piastri immediatamente alle spalle di super Max, mentre le Ferrari di Hamilton e Leclerc sono rispettivamente in quinta e sesta posizione in griglia nonostante i segnali incoraggianti e la velocità mostrata nel corso delle prove libere. Per Lewis (ma non solo) è poi il GP di casa, e una carica in più del pubblico potrebbe portarlo finalmente al primo risultato importante con la Rossa (se si esclude la Sprint vinta in Cina). Antonelli e Bearman scattano con posizioni di penalità in griglia (rispettivamente 3 e 10)