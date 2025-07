L'urlo di Hulk

Un attesa lunghissima, un record negativo di cui era detentore non per sue colpe, un terzo posto meritato, un pilota di talento e un ragazzo - ormai uomo - perbene. A quasi 38 anni e dopo oltre 240 Gran Premi Nico 'Hulk' Hülkenberg conquista il suo primo podio in Formula 1 e la sua storia racconta benissimo perché vale la pena non mollare mai