Red Bull, Mekies deve ripartire da Verstappen

Mekies, da dove ripartire

Laurent Mekies deve ripartire da qui, con la consapevolezza che c'è un'unità di squadra da ricostruire e soprattutto che l'asset su cui farlo deve essere Max Verstappen. I due ovviamente si conoscono ma in Toro Rosso nel 2014 si sono solo sfiorati. C'è un rapporto di fiducia importante da costruire con Max e inserirsi in un ambiente nuovo ma che per fortuna del manager francese conosce bene dai numerosi anni passati tra Toro Rosso e Racing Bulls. Scegliere un team principal e capire lo stato dei fatti del progetto 2026, specialmente lato motore, sarà fondamentale. Motivo di peso per il quale Horner ha perso il suo posto. Mekies inizia a lavorare insieme a una squadra che sembra aver perso la rotta e deve molto in fretta ridarle fiducia per evitare un'emorragia di personale e che perda soprattutto il suo capitano. Verstappen e Red Bull sono già risorti insieme dal 2016 fino al primo titolo del 2021 e la successiva consacrazione. Mekies deve convincerlo che ci sono le basi per riuscirci ancora.