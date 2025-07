Terremoto Red Bull, via Horner: Mekies nuovo Ceo

VIA HORNER, ARRIVA MEKIES - Si chiude la storia tra Christian Horner e la Red Bull. Come reso noto dagli account ufficiali della F1, non è più lui il team principal della scuderia di Milton Keynes. Non è stato ancora diramato un comunicato da Red Bull, ma nel frattempo la Racing Bulls ha annunciato che a Faenza non sarà più l'ex Ferrari Laurent Mekies il team principal: salvo sorprese, sarà lui a prendere il posto di Horner.