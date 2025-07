Nuovo appuntamento con il Mondiale di F1! Dopo due settimane di stop si vola in Belgio a Spa-Francorchamps, l'Università della Formula 1. Si inizia giovedì 24 luglio con la consueta conferenza dei piloti in diretta alle 13.30 su Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it. Sul famoso circuito è prevista anche la Sprint Race, la numero tre della stagione. Qui tutto il programma del fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

Da giovedì 24 a domenica 27 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con un nuovo appuntamento del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Belgio, sull'iconico circuito di Spa-Francorchamps. Il terzo weekend stagionale con il format della gara sprint inizia giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l'unica sessione di prove libere alle 12.30, con le qualifiche della "gara breve" in programma alle 16.30. Sabato in palio i primi punti del weekend, con lo start della sprint a mezzogiorno, mentre alle 16 le tre sessioni di qualifiche che decreteranno il poleman. Domenica la gara, con il semaforo verde dei 44 giri sul tracciato delle Ardenne previsto alle 15. Nel weekend di Spa, in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.