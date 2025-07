F2, Dunne in pole position a Spa. Qualifiche F3 posticipate alle 19.10

In Belgio Dunne conquista la sua seconda pole position in Formula 2. Nel suo ultimo tentativo il pilota ha segnanto sul cronometro il tempo di 1:57.151, assicurandosi così la prima fila nella gara di domenica. Alle sue spalle partiranno Miyata e Stanek, mentre Fornaroli e Minì chiudono con il settimo e l'ottavo crono. Cambio di programma in Formula 3: la scarsa visibilità ha causato il posticipo delle libere e delle qualifiche, quest'ultime sono in programma per le 19.10

GP BELGIO: LIVE QUALIFICHE SPRINT