Helmut Marko , storico consulente Red Bull e mentore di Max Verstappen, ha posto la parola fine alle voci di mercato che da mesi animavano il paddock della Formula 1. "Sì, posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026 ", ha dichiarato Marko all'emittente RTL/ntv e a Sky Sport De , confermando quindi la permanenza del quattro volte campione del mondo. Era stato lo stesso Verstappen sempre a Sky De, al termine delle qualifiche Sprint di Spa, a esprimere la sua volontà di rimanere con la scuderia austriaca: " Il mio obiettivo è restare in Red Bull" . Questa notizia chiude definitivamente la telenovela iniziata all'avvio di stagione, che aveva visto numerose speculazioni su un possibile addio di Verstappen. Già prima del Gran Premio di Spa, Toto Wolff , team principal Mercedes, aveva dato segni di rassegnazione riguardo a un eventuale ingaggio del pilota, lasciando intendere che la Mercedes ha intenzione di continuare a puntare su George Russell e Andrea Kimi Antonelli, entrambi con contratto in scadenza.

Niente clausola di rendimento

Nei giorni scorsi, dal quotidiano olandese 'De Telegraaf' - vicinissimo alla famiglia Verstappen -, era arrivata un'ulteriore conferma della non partenza di Verstappen. Una decisione che nasce anche dall'impossibilità, dopo il GP del Belgio, di attivare la clausola di rendimento che gli avrebbe consentito di svincolarsi dal contratto con Red Bull - che lo lega al team fino al termine della stagione 2028. Questa clausola gli consentirebbe di liberarsi dall'accordo nel caso in cui si trovasse fuori dalla top 3 della classifica piloti in un preciso momento della stagione, come la pausa estiva. Ma, dopo il quarto posto a Spa, il campione olandese ha la conferma di essere tra i primi tre del campionato, indipendentemente dalla gara che si correrà in Ungheria prima della pausa: ciò significa, appunto, che la clausola non sarà attivata almeno per la stagione 2026.