Fia lancia il nuovo campionato: ecco il post-Freca

La Fia e l'Aci lanciano il nuovo FIA Formula Regional European Championship , al via nel 2026. Con la nuova monoposto FR Gen2 e pneumatici Pirelli, il campionato rappresenterà un'evoluzione tecnica e sportiva per i giovani talenti. Nato dalla transizione del Freca (Formula Regional European Championship by Alpine), sarà un riferimento nella piramide Fia delle monoposto, garantendo accessibilità, qualità e un percorso solido verso la Formula 1

Il progetto

L'implementazione di una nuova vettura nel 2026 – la Fr Gen2 – segnerà un'evoluzione significativa nel panorama delle monoposto junior, segnando un momento strategico per ridefinire il livello della Formula Regional in Europa. Il campionato sarà organizzato con il pieno supporto della FIA e in collaborazione con l'Aci, l'Asn italiana, che ha anche collaborato con Alpine per il Formula Regional European Championship by Alpine (Freca). La partnership di successo ha contribuito in modo significativo alla crescita della serie negli ultimi anni. Questa collaborazione fornirà una solida base per raggiungere l'eccellenza sportiva, garantire l'equità tecnica e promuovere la crescita a lungo termine. Entrambe le parti hanno concordato i termini chiave attraverso un Memorandum d'intesa non vincolante e finalizzeranno l'accordo definitivo e il piano strategico nel prossimo futuro.

Fin dalla sua nascita nel 2019 sotto la guida di Aci e Alpine, il campionato, certificato dalla Fia, si è affermato come una delle piattaforme monoposto più competitive e internazionali all'interno della struttura di sviluppo globale della Fia. Nelle ultime stagioni, oltre 160 piloti in rappresentanza di 44 nazionalità e 22 team hanno gareggiato nella serie. La categoria è diventata un trampolino di lancio consolidato nella piramide Fia delle monoposto, con laureati del calibro di Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.