McLaren, Zak Brown: "Il meglio deve ancora venire"

Zak Brown, il Team Principal della McLaren, ha scritto una lettera aperta ai propri tifosi, pubblicata sul sito della scuderia inglese, per celebrare il 2025, anno che ha visto le Papayas portare a casa sia il Mondiale Costruttori che il Titolo Piloti con Lando Norris F1, LE NOVITA' DEL 2026

"Il 2025 è stato una stagione monumentale, ma credo seriamente che il meglio debba ancora venire". Con questo messaggio si apre la lettera ai tifosi della McLaren scritta da Zak Brown per celebrare il 2025 trionfale per la squadra inglese. Il Team Principal della scuderia di Woking si è rivolto ai sostenitori della McLaren dicendo: "Sono immensamente orgoglioso di guidare questa squadra iconica, e quello che abbiamo conquistato nel 2025 è quantomeno storico. Voglio congratularmi con chinque abbia contribuito a far vincere alla McLaren i Mondiali Piloti e Costruttori per la nona volta nella storia della scuderia".

Zak Brown: "Lando e Oscar si rispettano molto" Brown è tornato sul finale di stagione thriller ad Abu Dhabi: "Abbiamo vissuto momenti di tensione al muretto, ma non avremmo voluto nulla di diverso. Oscar e Lando si sono spinti a vicenda verso nuovi limiti, mantenendo sempre lo spirito giusto. Il fatto che due talenti incredibili come loro abbiano avuto la possibilità di giocarsi il Mondiale fino all'ultimo dice tutto di come ragioniamo in McLaren. Abbiamo lavorato duro affinché entrambi avessero la possibilità di vincere il Mondiale ed è stato possibile vedere quanto si rispettino a vicenda". Parlando dei singoli piloti, il Team Principal ha detto: "È stato fantastico assistere alla crescita di Lando come pilota e vederlo vincere il Mondiale è stato un momento emozionante e indimenticabile per tutti. Oscar merita un grande riconoscimento: sappiamo di avere una stella ed è stato un piacere vederlo sbocciare come candidato al titolo in così poco tempo".