Problemi alla schiena per Fernando Alonso, non prenderà parte alla prima sessione di libere del venerdì all'Hungaroring. A comunicarlo e a spiegare l'accaduto è il team Aston Martin: "Nei giorni successivi al Gran Premio del Belgio, Fernando ha dovuto gestire un infortunio muscolare alla schiena. Mentre stamattina prosegue le cure, ha deciso di non partecipare alle FP1. Felipe Drugovich guiderà al suo posto insieme a Lance Stroll. A tempo debito verrà presa una decisione sulla partecipazione di Fernando alle FP2 e al resto del weekend".