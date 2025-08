Alla vigilia del GP di Ungheria, il presidente della Ferrari John Elkann ha concesso a Sky un'intervista esclusiva in cui ha fatto il punto sulla stagione della Scuderia, dall'inizio complicato al rinnovo di Frederic Vasseur, passando per la necessità di continuare a lavorare tutti uniti: "Quando siamo coesi diamo il meglio. Continuare con Vasseur? L'idea è quella di lavorare e progredire" F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 1

"In Ferrari non è l'individuo a essere determinante, ma l'insieme di tanti che, a modo loro, sono tutti straordinari. E solo quando si è in grado di lavorare bene assieme, essere coordinati e coesi, allora è lì che si fanno grandi cose". Così il presidente della Ferrari John Elkann nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Sky, con Mara Sangiorgio, in cui fa il punto sulla stagione della Scuderia. La prima metà di annata è stata più complicata del previsto, ma la necessità è quella di continuare a lavorare uniti, senza mai perdere la voglia di vincere. E sul rinnovo del team principal Frederic Vasseur aggiunge: "Quando si sta migliorando è importante non solo dare la stabilità, ma anche la fiducia per poter fare di più".

Presidente, in questo momento vedervi uniti e coesi è un segnale importante? "È importante essere qui, l'ultima gara della prima metà di stagione. È stato un anno non facile, ma quando siamo uniti e coesi diamo il meglio".

Avete scelto la linea della continuità nel rinnovare Frederic Vasseur. Secondo lei, la continuità e la stabilità sono gli ingredienti fondamentali per tornare a vincere in Formula 1? E che cosa la Ferrari ha trovato in Vasseur? "Frederic ha guidato la Ferrari e le ha permesso di progredire in questi anni. Siamo arrivati secondi e vicini al titolo Mondiale, quest'anno siamo secondi. Quando si sta progredendo è importante rafforzarsi. L'idea di continuare con Frederic è proprio quella di continuare a lavorare e progredire. Questo è lo spirito. Quando si ha una dinamica di miglioramento è molto importante non solo dare la stabilità, ma anche la fiducia per poter fare di più".