Charles Leclerc analizza il 3° posto nel venerdì di Budapest, unico a riuscire a tenere il passo delle due McLaren di Norris e Piastri: "Sembrano avere un buon vantaggio su di noi, cercheremo di ribaltare la situazione. Sarà importante replicare la giornata di oggi". Il fine settimana del GP d'Ungheria è live su Sky e in streaming su NOW

"McLaren in vantaggio, ma dobbiamo replicare la giornata di oggi"

Abbiamo portato a termine il programma previsto in entrambe le sessioni. La McLaren sembra avere un buon vantaggio su di noi, ma resteremo concentrati sul nostro lavoro e cercheremo di ribaltare la situazione domani. Non credo ci sia molto di più che possiamo fare per quel che mi riguarda, quindi sarà importante riuscire a replicare la giornata di oggi".