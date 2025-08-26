F1, saranno Bottas e Perez i piloti Cadillac per il Mondiale 2026: l'annuncio ufficiale

Cadillac punta sull'esperienza in vista dell'esordio in Formula 1 del 2026 e oggi, martedì 26 agosto, ha ufficializzato Valtteri Bottas e Sergio Perez come piloti titolari per la prossima stagione. Entrambi torneranno nel Mondiale dopo le avventure terminate con Sauber e Red Bull, pronti a contruibuire alla crescita della squadra come confermato dal team principal Graeme Lawdon: "Sanno cosa serve per avere successo in F1. Saranno preziosi per dare vita a questa squadra" F1, IL CALENDARIO 2025

Adesso è ufficiale: Valtteri Bottas e Sergio Perez saranno i due piloti che porteranno al debutto il nuovo team Cadillac in Formula 1, ritornando così nel Mondiale in pianta stabile dopo aver chiuso la prima parte delle relative carriere nel 2024, il finlandese al termine dell'avventura con il team Sauber e il messicano con Red Bull. A partire dal prossimo anno torneranno ad essere protagonisti, formando così una coppia di grande esperienza per il nuovo team made in Usa. "La firma di due piloti di grande esperienza come Bottas e Perez è un segnale forte delle nostre intenzioni", ha dichiarato il team principal Graeme Lowdon. "Hanno visto di tutto e sanno cosa serve per avere successo in F1. Ma, cosa ancora più importante, capiscono cosa significa contribuire alla costruzione di una squadra. La loro leadership, i loro feedback, il loro istinto temprato dalle gare e, naturalmente, la loro velocità saranno preziosi per dare vita a questa squadra. Un grande ringraziamento al team Mercedes per la collaborazione e la comprensione".

Towriss, CEO TWG e Cadillac F1: "Piloti contribuiranno a definire l'identità del team" Dan Towriss, amministratore delegato di TWG e Cadillac F1, ha aggiunto: "Bottas e Checo apportano il perfetto equilibrio tra talento, maturità e grinta. Non sono solo piloti affermati, ma anche costruttori, collaboratori e professionisti che contribuiranno a definire l'identità del team Cadillac Formula 1. Questo momento segna molto più di un semplice annuncio della formazione. È l'inizio di un nuovo audace capitolo nel motorsport americano".