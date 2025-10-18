Formula 1, GP Austin: le qualifiche in diretta live dagli Usa
Dopo le emozioni della Sprint Race vinta da Verstappen, ad Austin è caccia grossa alla pole per il GP di domani. McLaren in cerca di riscatto dopo il caso della 'garetta' di oggi, mentre Verstappen punta a un altro risultato importante per un Mondiale che è ancora da decidere. Tutto il fine settimana in Texas è live su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Texas! E' il 19esimo round del Mondiale da vivere come sempre inseme e una qualifica che non potete perdere! Dal 'CoTA' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale con il monitor de tempi. Venite in pista con noi!
lI Mondiale di Formula 1 è sempre più aperto dopo la Sprint Race di Austin: le McLaren del leader Piastri e quella di Norris fuor al primo giro, con Verstappen che vince e accorcia sui Papaya. Ora è a -55 punti dalla vetta occupata da Oscar. Le CLASSIFICHE del Mondiale
Le parole di Elkann su Vasseur: "Piena fiducia in Fred e tutta scuderia Ferrari"
"Voglio affermare la nostra piena fiducia nel team principal, Fred Vasseur, e nel lavoro che sta portando avanti insieme a tutti i colleghi della Scuderia Ferrari — meccanici, ingegneri e piloti impegnati questo weekend ad Austin". Lo ha detto John Elkann a Wasghinton, a margine del 50esimo Anniversario della National Italian American Foundation nel corso del quale sarà premiato. "Voglio anche ribadire l'importanza del gioco di squadra da parte di tutti per mantenere alta la concentrazione sull'unico obiettivo che conta: dare sempre il massimo in pista", ha aggiunto il presidente di Ferrari e Stellantis.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere nella Sprint: 19
- Giri da percorrere in gara: 56
Hamilton ha anche il record delle pole ad Austin: 3 in sequenza dal 2016 al 2018. Seguono Vettel e Rosberg a 2.
Nel GP degli Usa, Hamilton condivide il record di pole con Schumacher: 4 a 4.
6 poleman diversi nelle ultime 6 edizioni: Hamilton (’18), Bottas (’19), Verstappen (’21), Sainz (’22), Leclerc (’23), Norris (’24).
Il poleman non vince qui dal ’21 (Verstappen).
POLE AD AUSTIN. E' predominio Mercedes: 6 di fila nell’era Power Unit dal ‘14 al ‘19, contro le 3 della Red Bull nel ‘12, ‘13 e ’21 (Ferrari 1; McLaren solo l’anno scorso).
LA POLE AD AUSTIN. Solo due vittorie non sono arrivate dalla prima fila:
- Il poleman ha perso la prima posizione al via qui in 6 degli ultimi 7 GP. In questo intervallo, solo Bottas nel ’19 l’ha mantenuta. E’ un dato in contrasto con quello del 2025, in cui una sola volta il poleman ha perso la prima posizione al primo giro: Piastri a Imola.
IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). CARATTERSTCHE DELLA PISTA
LE GOMME. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). I DETTAGLI
METEO. Inizialmente soleggiato, poi più nuvoloso. Giorno più caldo della settimana.
- Vento leggero da sud-ovest.
- Temperatura: 34°C.
- Temperatura massima : 35°C.
QUALIFICHE SPRINT. Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race che assegna i primi punti del fine settimana. Il quattro volte campione del mondo precede le McLaren di Norris e Piastri. Quarto un fantastico Hulkenberg, in difficoltà le Ferrari con Hamilton 8° e Leclerc 10°. Antonelli 11°.
LIBERE A NORRIS. Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere di Austin: 1:33.294 il suo crono. Secondo Hulkenberg, terzo Piastri e quarto Alonso. Ottavo Hamilton, ultimo Leclerc ma fermato anzitempo da un problema al cambio. Antonelli diciottesimo. I RISULTATI E TUTTI I TEMPI
