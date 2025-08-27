Terminata la pausa estiva la F1 arriva a Zandvoort, per il GP di Olanda. Una nuova sfida per la Ferrari, che dopo una prima parte di Mondiale dalle prospettive diverse rispetto a quelle che l'avevano accompagnata al 2025 è ora alla ricerca di conferme. Gli upgrade introdotti hanno aiutato, ma non risolto tutti i problemi dalla SF-25. E tra le curve (con banking) olandesi sarà tutta questione di adattamento. Ecco cosa aspettarsi

Sei mesi dopo le prospettive sono cambiate drasticamente. Prima del nuovo bagno di folla rosso i ferraristi sulle tribune di Zandvoort troveranno l'arancione dell'esercito di Verstappen ma nei pensieri c’è già anche Monza . Dai proclami mondiali di marzo la squadra italiana si è scontrata presto con una realtà diversa e ora da difendere da qui alla fine della stagione c'è almeno il secondo posto nei costruttori , soprattutto contro la Mercedes ora dietro 24 punti. Poco se ti chiami Ferrari ma almeno necessario.

La pausa estiva è servita sicuramente a resettarsi e ricaricarsi, mettendosi alle spalle le delusioni più cocenti, come quella dell'ultima gara in Ungheria. Ma i problemi restano e bisognerà farne i conti nelle prossime dieci gare considerando che lo sviluppo della SF-25 è stato fermato e tante energie sono ormai sul 2026. Il nuovo fondo introdotto in Austria e la sospensione posteriore modificata successivamente hanno attenuato alcune problematiche ma la Rossa rimane una macchina difficile da guidare e mettere a punto, soprattutto nella gestione delle altezze come confermato anche da Vasseur. Con Leclerc che riesce a conviverci meglio di Hamilton.