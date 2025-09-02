F1, il CEO Stefano Domenicali: "Il GP d'Italia patrimonio del Paese e di questo sport"VERSO MONZA
Il CEO F1 in un videomessaggio nella conferenza di presentazione della gara: "Il GP Italia un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del Paese. Quest'anno celebriamo i 75 anni di F1 e questo gran premio c’è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una realtà come Racing Bulls, testimoniato dal podio di Hadjar domenica. Ora migliorare ancora e alzare i propri obiettivi". ACI e Regione Lombardia firmano un protocollo d'intesa per i futuri investimenti sull'Aut
Sempre più vicino il GP d'Italia 2025 che si correrà nel prossimo fine settimana come sempre a Monza. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, dove Stefano Domenicali, Ceo di F1, non ha voluto far mancare la propria presenza attraverso un video e parole molto importanti: "Il GP d'Italia è un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del nostro Paese. Quest'anno celebriamo i 75 anni di F1 e il GP d’Italia c’è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come la Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una solida realtà come Racing Bulls, così come testimonia il podio di Isack Hadjar di domenica".
Domenicali: "Investire al massimo per garantire l'esperienza migliore possibile a tutti, tifosi e squadre"
"Monza è nel calendario accanto a città come Miami, Singapore, Las Vegas: occorre mettere in campo ogni anno il massimo impegno per questo GP. Bisogna investire al massimo per i tifosi, team e addetti ai lavori per garantire l’esperienza migliore possibile, migliorare sempre e alzare i propri obiettivi".
Punti importanti affrontati e fissati nella conferenza verso il GP di Monza
L'evento di presentazione della gara di questo fine settimana ha permesso di fissare l'accento su aspetti molto importanti che riguardano il futuro di questo circuito e non solo in F1. Ad esempio, infatti, venerdì tutti i promoter dei GP saranno nella città brianzola per pianificare il futuro. Inoltre, un protocollo d'intesa per i futuri investimenti per l'Autodromo è firmato durante la conferenza dal commissario di ACI., Tullio Del Sette, e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.