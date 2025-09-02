Il CEO F1 in un videomessaggio nella conferenza di presentazione della gara: "Il GP Italia un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del Paese. Quest'anno celebriamo i 75 anni di F1 e questo gran premio c’è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una realtà come Racing Bulls, testimoniato dal podio di Hadjar domenica. Ora migliorare ancora e alzare i propri obiettivi". ACI e Regione Lombardia firmano un protocollo d'intesa per i futuri investimenti sull'Aut

Sempre più vicino il GP d'Italia 2025 che si correrà nel prossimo fine settimana come sempre a Monza. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, dove Stefano Domenicali, Ceo di F1, non ha voluto far mancare la propria presenza attraverso un video e parole molto importanti: "Il GP d'Italia è un simbolo, patrimonio sportivo e culturale di F1 e del nostro Paese. Quest'anno celebriamo i 75 anni di F1 e il GP d’Italia c’è sempre stato. Stupendo avere una leggenda come la Ferrari a rappresentare il Paese ma anche una solida realtà come Racing Bulls, così come testimonia il podio di Isack Hadjar di domenica".

Domenicali: "Investire al massimo per garantire l'esperienza migliore possibile a tutti, tifosi e squadre"

"Monza è nel calendario accanto a città come Miami, Singapore, Las Vegas: occorre mettere in campo ogni anno il massimo impegno per questo GP. Bisogna investire al massimo per i tifosi, team e addetti ai lavori per garantire l’esperienza migliore possibile, migliorare sempre e alzare i propri obiettivi".