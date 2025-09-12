Max Verstappen ha completato un corso teorico e pratico al Nurburging con l'obiettivo di ottenere il "Permit", licenza necessaria per prendere parte agli eventi ufficiali organizzati sullo storico anello nord del circuito tedesco. Max ha guidato una Porsche Cayman Gt4, vettura che utilizzerà anche nella giornata di domani - 12 settembre - in due gare da quattro ore ciascuna. L'obiettivo finale è il "Permit A", necessario per correre con vetture Gt3

