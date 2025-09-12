Verstappen, corso completato al Nurburgring: con Permit B sarà in gara con una PorscheMAX E IL GT
Max Verstappen ha completato un corso teorico e pratico al Nurburging con l'obiettivo di ottenere il "Permit", licenza necessaria per prendere parte agli eventi ufficiali organizzati sullo storico anello nord del circuito tedesco. Max ha guidato una Porsche Cayman Gt4, vettura che utilizzerà anche nella giornata di domani - 12 settembre - in due gare da quattro ore ciascuna. L'obiettivo finale è il "Permit A", necessario per correre con vetture Gt3
Giornata completata per Max Verstappen al Nurburgring. L'olandese, dopo il trionfo a Monza, è volato in Germania per svolgere delle sessioni di prove sullo storico tracciato tedesco, lungo 24,358 km, con l'obiettivo di ottenere il "Permit", patente necessaria per prendere parte agli eventi organizzati sullo storico anello nord del tracciato tedesco. Nello specifico, Max ha svolto un corso teorico e pratico affiancato da un istruttore al volante di una Porsche Cayman Gt4 del team Lionspeed GP, griffata Verstappen.com - Red Bull, primo step per l'ottenimento della licenza.
E adesso? Prima le gare con la Gt4, poi...
Qualora tutto venga finalizzato con successo, per ottenere l'ultimo livello del Permit, il "Permit A", Verstappen dovrà completare due risultati di qualificazione ed effettuare almeno 14 giri di pista senza rimediare alcuna penalità. Per questo, nella giornata di domani, l'olandese prenderà parte a due gare da quattro ore ciascuna, sempre al volante della Porsche, affiancato da Chris Lulham, pilota del team Verstappen.com nel GT World Challenge ed ex sim racer. L'obiettivo, come dichiarato dal quattro volte campione di F1 a margine dell'evento, è ottenere il via libera per scendere in pista al volante di una vettura Gt3, verosimilmente la Ferrari 296 con cui è già stato protagonista in svariate sessioni di prove. E chissà che, dopo essere stato sorpreso a girare con lo psudonimo di Franz Hermann, la prossima sfida possa essere la 24 Ore che si disputa sul tracciato tedesco, desiderio più volte menzionato dallo stesso Verstappen.