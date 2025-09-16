Come si vive un weekend di gara da dentro un box e accanto a un pilota di F1? Ce lo racconta Matteo Bobbi, che ha vissuto il GP d'Olanda al fianco di Ollie Bearman e di tutto il team Haas.

Lo speciale 'Inside the team - Un GP con Bearman' è in onda dalle 20:45su Sky Sport F1 ed è disponibile anche su Sky Sport Insider