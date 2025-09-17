Leclerc, l'amara statistica delle pole a Baku

Ben 27 pole position che si sono trasformate in vittorie solamente in 5 occasioni . L’amara statistica di Leclerc trova la sua massima espressione a Baku , dove Charles ha ottenuto le ultime 4 pole consecutive senza mai riuscire a trionfare la domenica . La SF25 non è la macchina per invertire il trend e difficilmente gli consentirà di centrare finalmente un successo a Baku, una delle sue piste preferite, un cittadino velocissimo dove rischiare e sfiorare i muri può fare la differenza.

Continuerà il suo primato a Baku?

Di sicuro lui ci proverà, del resto almeno due delle quattro pole in Azerbaijan sono arrivate in condizione di netta inferiorità, nel 2021 e nel 2023. Dovesse arrivare la quinta sarebbe comunque un traguardo storico e significativo, perché se i punti si fanno in gara, la qualifica rappresenta comunque l’essenza della velocità e almeno nella considerazione dei colleghi, come dimostrano i recenti complimenti di Verstappen a Leclerc, conta eccome. Anche se a Charles questo non basta più.