Q1, CLASSIFICA LIVE: LEC, VER, NOR
- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda il Gran Premio di Baku su Sky o in streaming su NOW
In pista per assegnare la 17^ pole della stagione. Subito bandiera rossa in Q1 per Albon a muro. Attenzione alle raffiche di vento e alla possibilità di pioggia. Il weekend della F1 è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Ocon, via radio, comunica che un detrito è terminato sulla sua Haas. Dovrebbe trattarsi di un ramo d'albero
Errore di valutazione e di spazio di Albon: Williams ferma, braccetto rotto, sessione finita per Albon. Bandiera rossa nel Q1 a 11' dal termine della sessione
LA WILLIAMS DI ALBON FERMA IN PISTA: FORSE UN COLPO CON L'ANTERIORE SINISTRA CONTRO IL MURETTO INTERNO IN CURVA 1
Hamilton sale al quarto posto con la sua Ferrari
Leclerc al comando del A1 in 1:41.982
Lawson in testa al Q1 con il tempo di 1:42.448
ORa è Sainz a dettare il passo in 1:42.635
Beaarman al comando in 1:43.122
Di Albon il primo crono in 1:43.778
Tutti con la rossa, tranne Norris e Verstappen con la gomma gialla
Roberto Chinchero live su Sky Sport F1: "C'è qualche gocciolina di pioggia e, in generale, la sensazione che possa non essere una qualifica come le altre. Insomma, tanta attesa"
VIA ALLA PRIMA SESSIONE DELLE QUALIFICHE A BAKU
2' al Q1 del GP dell'Azerbaijan
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Azerbaijan! Pronti a seguire con voi le qualifiche che assegneranno la pole per il GP di Baku: la diretta tv è come sempre sul canale 207 (Sky Sport F1), qui il racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi, inizia lo spettacolo con #SkyMotori!
METEO. Vento a Baku, un fattore da tener presente in questa giornata dove inizialmente era stato previsto un 30% di possibilità di pioggia. Qualche goccia, però, è caduta durante la Sprint della Formula 2 e il rischio resta, anche se le nuvole più minacciose sembrano essersi allontanate con le forti raffiche.
LECLERC, 4 POLE DI FILA E UN TABU'. Dal 2021 al 2024, il pilota monegasco ha centrato per ben 4 volte consecutive il migliori tempo nelle qualifiche in Azerbaijan. Ma in nessuna di queste occasioni è poi riuscito a conquistare la vittoria: un tabù che proverà a sfatare, ma anche un record negativo da evitare. L'APPROFONDIMENTO
IL CIRCUITO. Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato semicittadino di Baku che presenta caratteristiche molto particolari. Qui tutto sulle curve, le velocità e i giri da percorerre in gara. I DETTAGLI
LE GOMME. Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. I DETTAGLI
'SETTEMBRE AZERO'. Per la seconda volta si corre qui a settembre dopo l’anno scorso. Le edizioni precedenti si sono tenute a giugno o ad aprile.
POLEMAN. 5 diversi in 8 edizioni (Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc). Solo il recordman Leclerc è partito più di una volta dalla pole a Baku (le ultime 4, pari alla metà dei GP di Baku).
VITTORIE PER TEAM. Il primato di vittorie è di Red Bull, 4 (’17, ’21, ’22, ‘23) davanti a Mercedes (’16, '18, ’19).
I TEAM E LA POLE A BAKU. La Ferrari prevale per pole: 5-3 sulla Mercedes. Tuttavia, la Ferrari non ha mai vinto: 5 pole e nessuna vittoria per un team in un circuito è un record negativo assoluto nella storia della F1.
IMPORTANZA DELLA POLE. A Baku il poleman ha vinto solo 2 volte su 8
LIBERE 3 A NORRIS. Dopo le prime, il britannico della McLaren chiude in testa anche le terze libere: 1:41.223 il suo tempo. Secondo Verstappen, terzo Pastri , quarto Hamilton e quinto Antonelli. L’altra Ferrari di Leclerc decima. Si torna in pista alle 14 per assegnare la pole e ci sarà ancora da fare i conti con forti raffiche di vento. CRONACA E TEMPI
LIBERE 2 A HAMILTON. Una gran bella Ferrari chiude al comando la seconda sessione di libere a Baku: primo Hamilton in 1:41.293 e secondo Leclerc in 1:41.367. McLaren 'scivolosa'ee in difficoltà con entrambi i piloti, con Norris a muro e ai box anzitempo per la rottura della sospensione. Piastri investigato per mancato rispetto del regime di bandiera gialla. Russell terzo, Antonelli quarto, poi Bearman e Verstappen. CRONACA E TEMPI
LIBERE 1 A NORRIS. Il britannico della McLaren centra il miglior tempo in 1:42.704, poi Piastri, Leclerc e Russell. Hamilton chiude tredicesimo dopo un contatto contro le barriere e una foratura all’anteriore sinistra, Antonelli undicesimo. Sessione a lungo interrotta per problemi a un cordolo. Si riparte alle 14. CRONACA E TEMPI
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.