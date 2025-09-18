Per motivi opposti e diversi il GP d'Italia ha segnato Leclerc e Piastri. Ora Baku: il monegasco ha ottenuto qui 4 pole di fila mai trasformate in vittoria, mentre l'australiano ha una 'missione titolo' da portare a termine. E non è solo quella per il Costruttori, che può arrivare già in Azerbaijan, ma è la lotta per il Mondiale piloti dove forse anche il glaciale Oscar ha capito che serve un po' di malizia in più per raggiungere l'obiettivo. Tutto il weekend della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

Sulla pista delle opportunità per eccellenza c'è chi prova ad alzare la testa e chi invece sembra aver quasi alzato bandiera bianca. Per motivi opposti e diversi il Gran Premio d'Italia ha segnato entrambi, Oscar Piastri e Charles Leclerc. Una gara incolore, chiusa ai piedi del podio più amato, ha lasciato parecchio amaro in bocca al monegasco che prima a Monza e poi a Baku, è stato costretto ad ammettere e descrivere quella che è una realtà tecnica mediocre e senza punti forti sul quale puntare. "Sicuramente non abbiamo la macchina migliore, mi aspetto una Red Bull che da quando hanno messo upgrade, con max sono andati molto forte e ovviamente anche la McLaren. Qui in qualifica abbiamo sempre fatto delle cose molto belle, anche se poi la qualifica conta poco, in gara ce la metterò tutta". ha detto il ferrarista.