Max Verstappen e il tracciato di Baku hanno sempre avuto un rapporto di amore e odio: solo una vittoria, nel 2022, a fronte di tante difficoltà. Questa volta però il quattro volte campione del mondo arriva in Azerbaijan con una serenità diversa, forte del successo a Monza e di un ruolo sempre più centrale in Red Bull dopo i cambiamenti interni al team. Guarda il weekend del GP di Azerbaijan (19-21 settembre) LIVE su Sky e in streaming su NOW

Odio e amore, come lo è stato anche per Verstappen e Baku. Il pilota olandese non ha mai avuto un gran feeling con questo tracciato dove l'ex compagno Perez gli è sempre stato molto vicino e anche davanti e infatti Max ci ha vinto solo nel 2022. Ma quest'anno nel cuore e nella testa del quattro volte campione del mondo ci sono più amore e serenità, mentre le certezze le cerca in pista ogni volta, come ha fatto i giorni scorsi al Nurburgring Nordschleife con una vettura Gran Turismo. Roba d'altri tempi e di puro amore per il suo sport. E poi la paternità, le avance Mercedes, la storica uscita di scena di Horner e l'arrivo di Mekies lo hanno portato a scegliere e ritrovare un ruolo ancora più centrale nel progetto Red Bull. Anche con soddisfazioni.