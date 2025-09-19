F1, GP Baku: il meteo del circuito in AzerbaijanCHE TEMPO FA?
Dalle libere alla gara di domenica in programma alle 13: qui temperature e previsioni per tutto il diciassettesimo fine settimana del Mondiale 2025. Non si esclude la possibilità di pioggia per il GP.
Il Mondiale di Formula 1 è in Azerbaijan: a Baku, la 'città del vento', si corre la diciassettesima gara della stagione. Qui, sessione dopo sessione, scopriamo temperature e previsioni per il l'intero weekend di gara.
Il meteo per le prove libere del GP dell'Azerbaijan
Parzialmente nuvoloso con ampie schiarite iniziali, mentre addensamenti nuvolosi torneranno nel tardo pomeriggio. Lieve possibilità di un acquazzone nel pomeriggio, che diventerà moderato in serata e dalla notte successiva. Vento leggero da sud-est che virerà da nord e diventerà moderato in serata. FP1: 24°C. FP2: 23°C
Le previsioni per libere e qualifiche a Baku
Per lo più nuvoloso al mattino con una leggera o moderata possibilità di rovesci da mezzanotte a mezzogiorno. Pomeriggio probabilmente asciutto con cielo da parzialmente a prevalentemente nuvoloso. Vento da nord-ovest da moderato a forte con raffiche fino a 60 km/h al mattino, in leggera diminuzione poi. FP3: 20 °C. Q: 21 °C.
Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan a Baku
Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.