Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Baku: il meteo del circuito in Azerbaijan

CHE TEMPO FA?

Dalle libere alla gara di domenica in programma alle 13: qui temperature e previsioni per tutto il diciassettesimo fine settimana del Mondiale 2025. Non si esclude la possibilità di pioggia per il GP. La gara in Azerbaijan è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV 

Il Mondiale di Formula 1 è in Azerbaijan: a Baku, la 'città del vento', si corre la diciassettesima gara della stagione. Qui, sessione dopo sessione, scopriamo temperature e previsioni per il l'intero weekend di gara. 

Il meteo per le prove libere del GP dell'Azerbaijan

Parzialmente nuvoloso con ampie schiarite iniziali, mentre addensamenti nuvolosi torneranno nel tardo pomeriggio. Lieve possibilità di un acquazzone nel pomeriggio, che diventerà moderato in serata e dalla notte successiva. Vento leggero da sud-est che virerà da nord e diventerà moderato in serata. FP1: 24°C. FP2: 23°C

 

Le previsioni per libere e qualifiche a Baku

Per lo più nuvoloso al mattino con una leggera o moderata possibilità di rovesci da mezzanotte a mezzogiorno. Pomeriggio probabilmente asciutto con cielo da parzialmente a prevalentemente nuvoloso. Vento da nord-ovest da moderato a forte con raffiche fino a 60 km/h al mattino, in leggera diminuzione poi. FP3: 20 °C. Q: 21 °C.

Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan a Baku

Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.

 

Formula 1: Altre Notizie

Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan

CHE TEMPO FA?

Dalle libere alla gara di domenica in programma alle 13: qui temperature e previsioni per tutto...

F1 a Baku: oggi prove libere alle 10.30 su Sky

guida tv

Su il sipario sull'appuntamento della F1 a Baku per il GP dell'Azerbaijan. Oggi le libere dalle...

Leclerc-Piastri: obiettivi diversi, volontà comune

Mara Sangiorgio

Leclerc: "Vincere a Baku, ci spero". E sul 2026...

a sky sport

Il pilota Ferrari nella Pit Walk di Sky con Davide Camicioli: "Baku mi piace, qui siamo andati...

F1 a Baku: venerdì prove libere alle 10.30 su Sky

guida tv

Attesa finita, su il sipario sull'appuntamento di Baku, per il GP dell'Azerbaijan. Venerdì in...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS