Leclerc: "C'è parecchio potenziale questo weekend"

Leclerc dopo le libere a Baku: "C'è parecchio potenziale questo weekend"ferrari
Charles Leclerc ha chiuso con il 2° tempo il venerdì di libere a Baku dietro al compagno Hamilton: "Questa macchina ha potenziale in questo weekend, voglio tirare fuori ancora di più. E' una pista in cui può succedere di tutto, mi aspetto delle sorprese". Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW
Charles Leclerc conferma il proprio feeling a Baku con un venerdì chiuso al 2° posto, a pochi millesimi dal compagno Lewis Hamilton. La Ferrari sembra volare sul circuito cittadino azero, dove il monegasco non ha mai vinto.
Leclerc: "Voglio tirare fuori ancora di più"
"Penso che ci sia parecchio potenziale questo weekend. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro, ma voglio tirare fuori ancora di più. I nostri avversari sembrano molto forti e mi aspetto qualche sorpresa in qualifica domani, ma su questa pista può succedere di tutto, quindi vedremo cosa ci riserverà la giornata. Domani lotteremo per una buona posizione sulla griglia di partenza".