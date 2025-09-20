l Il Gran Premio dell’Azerbaigian resterà nel calendario di Formula 1 fino al 2030 incluso. L'annuncio è arrivato nel sabato di qualifiche a Baku. Stefano Domenicali: "Questo rinnovo riflette la forte fiducia e il solido impegno tra la Formula 1, il governo azero e il promotore, e apre la strada a un futuro entusiasmante nel Paese". Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

Nel giorno dedicato alle qualifiche del GP di Baku, la Formula 1 ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il Gran Premio dell'Azerbaigian . L'accordo, della durata di quattro anni , garantisce la presenza della tappa azera in calendario fino al 2030 incluso . Si tratta di un' estensione dell'intesa precedente , che era in vigore fino alla stagione 2026, e conferma la volontà della Formula 1 di mantenere nel proprio calendario uno dei tracciati cittadini più spettacolari e imprevedibili del campionato.

Stefano Domenicali: "Qui energia straordinaria, è un circuito unico"

“C'è un'energia straordinaria nella città di Baku e, sin dal nostro primo Gran Premio qui nel 2016, la Formula 1 ha sempre ricevuto un'accoglienza calorosa ed entusiasta dal popolo dell'Azerbaigian. Il circuito è unico, con sezioni tecniche e lunghi rettilinei che attraversano la splendida costa e il centro storico, offrendo ogni anno una gara ricca di eventi e di spettacolo. Questo rinnovo riflette la forte fiducia e il solido impegno tra la Formula 1, il governo azero e il promotore, e apre la strada a un futuro entusiasmante nel Paese".