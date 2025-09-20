Esplora tutte le offerte Sky
F1, GP Azerbaijan: ufficiale il rinnovo, sarà nel calendario del Mondiale fino al 2030

L'ANNUNCIO

lIl Gran Premio dell’Azerbaigian resterà nel calendario di Formula 1 fino al 2030 incluso. L'annuncio è arrivato nel sabato di qualifiche a Baku. Stefano Domenicali: "Questo rinnovo riflette la forte fiducia e il solido impegno tra la Formula 1, il governo azero e il promotore, e apre la strada a un futuro entusiasmante nel Paese". Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, LE QUALIFICHE LIVE

Nel giorno dedicato alle qualifiche del GP di Baku, la Formula 1 ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il Gran Premio dell'Azerbaigian. L'accordo, della durata di quattro anni, garantisce la presenza della tappa azera in calendario fino al 2030 incluso. Si tratta di un'estensione dell'intesa precedente, che era in vigore fino alla stagione 2026, e conferma la volontà della Formula 1 di mantenere nel proprio calendario uno dei tracciati cittadini più spettacolari e imprevedibili del campionato.

Stefano Domenicali: "Qui energia straordinaria, è un circuito unico"

“C'è un'energia straordinaria nella città di Baku e, sin dal nostro primo Gran Premio qui nel 2016, la Formula 1 ha sempre ricevuto un'accoglienza calorosa ed entusiasta dal popolo dell'Azerbaigian. Il circuito è unico, con sezioni tecniche e lunghi rettilinei che attraversano la splendida costa e il centro storico, offrendo ogni anno una gara ricca di eventi e di spettacolo. Questo rinnovo riflette la forte fiducia e il solido impegno tra la Formula 1, il governo azero e il promotore, e apre la strada a un futuro entusiasmante nel Paese".

