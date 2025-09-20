Esplora tutte le offerte Sky
Haas, Ocon squalificato dopo le qualifiche del GP Baku: irregolarità tecniche

Il pilota francese della Haas squalificato al termine del sabato di Baku per irregolarità riscontrate con le verifiche tecniche all'ala posteriore della sua VF-25: parte dal fondo della griglia (aveva il diciottesimo tempo). Domenica il GP alle 13 live su Sky e in streaming su NOW

Un sabato complicato che è diventato un sabato terribile. Avrà pensato più o meno questo Esteban Ocon che, dopo il diciottesimo tempo con la sua Haas in qualifica, si è visto retrocedere in fondo alla griglia del GP dell'Azerbaijan dopo una squalifica. I Commissari della FIA, infatti, hanno ravvisato una irregolarità tecnica sulla sua VF-25 del pilota francese: un test di deflessione dell'ala posteriore sulla macchina n°31 infatti è stato fallito per 0.5 mm. E trattandosi di violazione tecnica, secondo il regolamento, la vettura è stata squalificata

