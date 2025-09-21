GP Azerbaijan, le possibili strategie a Baku

Le tre strategie indicate dal fornitore di gomme del Mondiale per la gara di oggi, dove l'imprevedibilità e l'ingresso della Safety Car non è certo escluso. Qui tutti i dettagli. Il GP di Baku live su Sky e in streaming su NOW

Pirelli , fornitore unico del Mondiale di F1, propone tre differenti strategie per la gara che oggi scatta alle 13 in Azerbaijan . Imprevedibilità e Safety Car tra le variabili di una gara dove il degrado invece sarà basso ma pur sempre presente. Scopriamo le ipotesi di stretegia nel dettaglio:

Le gomme Pirelli a Baku

Pirelli ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard. Di seguito la grafica con i set a disposizione.