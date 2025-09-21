Primo Crawford davanti a Durksen e Beganovic. Quarto Minì e quinto uno straordinario Fornaroli, che annulla la penalità di 10'' con una rincorsa pazzesca aggiungendo altri dieci punti alla sua classifica. Leo comanda con 19 lunghezze di vantaggio proprio su Crawford e 27 su Browning a due gare dalla fine della stagione. Prossimo appuntamento a fine novembre a Losail. La gara di F1 scatta oggi alle 13: tutto live su Sky e in streaming su NOW F1, GP BAKU: ULTIME NEWS

La domenica di Baku si apre con il successo di Crawford nella Feature Race di Formula 2. Sul podio di Baku salgono anche Durksen e Beganovic. Bene Minì, che chiude quarto, mentre Fornaroli è pragonista di una super rimonta e allunga anche in testa alla classifica. Archiviata la gara Sprint e la doppietta Hitech, la Formula 2 torna in pista per la Feature Race a Baku, in Azerbaijan, su un tracciato molto umido per la leggera pioggia caduta nella nottata. Giro di ricognizione dietro alla Safety Car, con Crawford (Dams), Fornaroli (Invicta) e Minì (Prema) a dettare il ritmo. Poi partenza da fermo. Al via tutti con le supersoft tranne Villagomez, Maini e Van Hoepen.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

In testa va Fornaroli, davanti a Minì, Browning si pianta e scivola ottavo. Nel corso del secondo giro Crawford si riprende la seconda posizione ai danni del siciliano, mentre Fornaroli allunga a 2”5 il proprio vantaggio. In quarta posizione sale Stenshorne (Trident) realizzando il giro veloce, Browning scende in nona, scavalcato anche da Beganovic, poi in decima dopo l’attacco vincente di Durksen. Al quinto giro Stenshorne tenta un sorpasso ma, dopo una leggera toccata con Martì, va troppo largo e finisce contro le barriere protettive: Safety Car. Durante il secondo passaggio interno alla pit lane Fornaroli e Crawford cambiano gomme, Minì leader della corsa. Si riparte all’ottavo giro con Minì davanti a Crawford, Martì e Fornaroli. Browning è solo sedicesimo e poco dopo la ripartenza si tocca con Stanek, poi va lungo e si ferma. Clamoroso!

Davanti Minì e Crawford lottano per la leadership, mentre dietro Dunne passa su Fornaroli. Ma al 13° giro il piacentino tampona Dunne che esce dal tracciato e rientra decimo, Fornaroli perde una piazza a beneficio di Durksen e finisce immediatamente sotto investigazione. Proprio il paraguayano di Aix Racing al diciassettesimo giro guadagna la terza posizione. Al diciassettesimo passaggio la Direzione Corse comunica 10” di penalità a Fornaroli per il contatto su Dunne. Crawford leader davanti a Durksen, terzo Minì, quarto Fornaroli. Dietro Dunne è ottavo. Al ventiduesimo giro Beganovic sorpassa Minì.