Si va velocemente verso la diciassettesima gara del Mondiale 2025, potrebbe essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori alla McLaren. Dalla pole scatta però Verstappen, davanti alle sorprese Sainz e Lawson. Un super Antonelli è quarto in griglia, mentre Papaya e Ferrari sono chiamate a una gran premio in rimonta. Qui tutte le ultime news prima del via: il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

Sono serviti 118 minuti di qualifica ieri a Baku per decidere la pole position. Tra forte vento, una leggera pioggia e tante interruzioni (con record di bandiere rosse, 6) a spuntarla è stato Max Verstappen (Red Bull, che sul finale ha strappato il miglior tempo a Carlos Sainz (Williams). Lo spagnolo è la sorpresa, ma lo è soprattutto il terzo tempo di Liam Lawson (Racing Bulls). Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Irregolarità sulla Haas, squalificato Ocon. Il via della gara alle 13 live su Sky e in streaming su NOW.