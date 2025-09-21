Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, oggi il GP Baku: orari tv e ultime news dalla Azerbaijan

F1, ULTIME NEWS

Si va velocemente verso la diciassettesima gara del Mondiale 2025, potrebbe essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori alla McLaren. Dalla pole scatta però Verstappen, davanti alle sorprese Sainz e Lawson. Un super Antonelli è quarto in griglia, mentre Papaya e Ferrari sono chiamate a una gran premio in rimonta. Qui tutte le ultime news prima del via: il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA

Sono serviti 118 minuti di qualifica ieri a Baku per decidere la pole position. Tra forte vento, una leggera pioggia e tante interruzioni (con record di bandiere rosse, 6) a spuntarla è stato Max Verstappen (Red Bull, che sul finale ha strappato il miglior tempo a Carlos Sainz (Williams). Lo spagnolo è la sorpresa, ma lo è soprattutto il terzo tempo di Liam Lawson (Racing Bulls). Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Irregolarità sulla Haas, squalificato Ocon. Il via della gara alle 13 live su Sky e in streaming su NOW.

Il programma di oggi su Sky del GP dell'Azerbaijan

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race
  • Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy
  • Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman

Titolo Costruttori, a Baku match point per la McLaren

Oggi la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari).

 

Approfondimento

Papaya, le combinazioni per il titolo Costruttori

Cosa c'è sa sapere prima di andare in pista

  • Tipo di circuito: cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri della gara: 51

Le gomme Pirelli in pista a Baku

Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard.

Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan

Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.

Formula 1: Altre Notizie

Verstappen in pole, Kimi 4°: oggi GP Baku alle 13

F1, ULTIME NEWS

Si va velocemente verso la diciassettesima gara del Mondiale 2025, potrebbe essere decisiva per...

Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan

CHE TEMPO FA?

Oggi la gara in programma alle 13: qui temperature e previsioni a Baku, dove la giornata di ieri...

GP Baku, oggi gara LIVE alle 13 su Sky

guida tv

La F1 a Baku per il GP dell'Azerbaijan: domani la gara alle 13, può essere decisiva per assegnare...

Haas, Ocon squalificato: irregolarità tecniche

LA DECISIONE

Il pilota francese della Haas squalificato al termine del sabato di Baku per irregolarità...

GP Azerbaijan, è ufficiale: in F1 fino al 2030

L'ANNUNCIO

lIl Gran Premio dell’Azerbaigian resterà nel calendario di Formula 1 fino al 2030...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS