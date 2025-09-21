Formula 1, oggi il GP Baku: orari tv e ultime news dalla AzerbaijanF1, ULTIME NEWS
Si va velocemente verso la diciassettesima gara del Mondiale 2025, potrebbe essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori alla McLaren. Dalla pole scatta però Verstappen, davanti alle sorprese Sainz e Lawson. Un super Antonelli è quarto in griglia, mentre Papaya e Ferrari sono chiamate a una gran premio in rimonta. Qui tutte le ultime news prima del via: il GP di Baku è live su Sky e in streaming su NOW
Sono serviti 118 minuti di qualifica ieri a Baku per decidere la pole position. Tra forte vento, una leggera pioggia e tante interruzioni (con record di bandiere rosse, 6) a spuntarla è stato Max Verstappen (Red Bull, che sul finale ha strappato il miglior tempo a Carlos Sainz (Williams). Lo spagnolo è la sorpresa, ma lo è soprattutto il terzo tempo di Liam Lawson (Racing Bulls). Poi tocca a un grande Kimi Antonelli, quarto in griglia davanti a Russell, Tsunoda e Norris. Nono Piastri, poi Leclerc. Solo 12° Hamilton. Irregolarità sulla Haas, squalificato Ocon. Il via della gara alle 13 live su Sky e in streaming su NOW.
Il programma di oggi su Sky del GP dell'Azerbaijan
- Ore 8.55: F2 – Feature Race
- Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman
Titolo Costruttori, a Baku match point per la McLaren
Oggi la McLaren portrebbe conquistare il titolo Costruttori. Affinché ciò avvenga, i Papaya dovranno avere un vantaggio di 346 punti dopo il GP di Baku. Oggi ne hanno 337 (contro i 280 della Ferrari).
Approfondimento
Papaya, le combinazioni per il titolo Costruttori
Cosa c'è sa sapere prima di andare in pista
- Tipo di circuito: cittadino
- Curve: 20
- Lunghezza: 6.003 m
- Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
- Giri della gara: 51
Le gomme Pirelli in pista a Baku
Il fornitore unco del Mondale ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal - mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard.
Le previsioni meteo per il GP dell'Azerbaijan
Cielo prevalentemente nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Miglioramento previsto per la gara. Lieve possibilità di un leggero acquazzone al mattino. GP probabilmente asciutto, ma non si esclude la possibilità di un acquazzone. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a 50 km/h al mattino e fino a 40 km/h durante la gara. GP: 21°C.