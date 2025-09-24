Ufficiale, Max Verstappen correrà la prossima 4 Ore al Nurburgring con una Ferrari 296 Gt3

Dopo aver conseguito il Permit A, Max Verstappen farà il suo esordio al Nurburgring-Nordschleife il prossimo fine settimana, quello del 3-5 ottobre, al volante di una vettura Gt3, la Ferrari 296. L'olandese dividerà l'abitacolo con Chris Lulham e correrà con i migliori di categoria. La gara, una 4 Ore, partirà alle 12.00 di domenica 5 ottobre e chissà che, dopo il via libera di Red Bull, possa essere una preparazione in vista della prossima 24 Ore

Il tanto atteso annuncio è arrivato: Max Verstappen correrà al Nurburgring-Nordschleife il prossimo fine settimana, quello del 3-5 ottobre, al volante della Ferrari 296 Gt3, affrontando il nono round della serie NLS, la 57a ADAC "Barbarossapreis". L'olandese, che prima del GP di Baku aveva conseguito il Permit A dopo due giorni di prove sul mitico anello nord del tracciato tedesco, farà dunque il suo esordio su una vettura Gt3 affiancato da Chris Lulham, pilota del Verstappen.com Racing nel GT World Challenge con cui ha conquistato la vittoria della classe Gold lo scorso weekend, a Valencia.