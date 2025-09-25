Haas in pista al Mugello per la prima giornata di test Pirelli per le gomme 2026, dove è arrivata anche la pioggia in tarda mattinata. Le prove al Mugello anche venerdì 26 settembre, quando saranno in pista due piloti della Scuderia Ferrari, Guanyu Zhou e Charles Leclerc, che si alterneranno alla guida di una mule car derivata dalla SF-25

Test Pirelli al Mugello, dove il fornitore unico del Mondiale si avvale della collaborazione di Haas e Scuderia Ferrari per lavorare sulla definizione delle mescole più dure della gamma 2026. Nella prima giornata di giovedì 15 settembre sono stati impegnati i due piloti ufficiali della squadra americana, Esteban Ocon e Oliver Bearman, che si sono alternati alla guida di una mule car derivata dalla VF-24, adattata per alloggiare i pneumatici 2026. Il pilota francese ha percorso in totale 40 giri, il più veloce nel tempo di 1’21”943.