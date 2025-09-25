Esplora tutte le offerte Sky
F1, test Pirelli al Mugello con Haas e Ferrari: la prima giornata

VERSO IL 2026
FOTO da press.pirelli.com

Haas in pista al Mugello per la prima giornata di test Pirelli per le gomme 2026, dove è arrivata anche la pioggia in tarda mattinata. Le prove al Mugello anche venerdì 26 settembre, quando saranno in pista due piloti della Scuderia Ferrari, Guanyu Zhou e Charles Leclerc, che si alterneranno alla guida di una mule car derivata dalla SF-25

HAAS, TEST PER GROSJEAN: IL RITORNO SU UNA F1 DOPO L'INCIDENTE IN BAHRAIN

Test Pirelli al Mugello, dove il fornitore unico del Mondiale si avvale della collaborazione di Haas Scuderia Ferrari per lavorare sulla definizione delle mescole più dure della gamma 2026. Nella prima giornata di giovedì 15 settembre sono stati impegnati i due piloti ufficiali della squadra americana, Esteban Ocon e Oliver Bearman, che si sono alternati alla guida di una mule car derivata dalla VF-24, adattata per alloggiare i pneumatici 2026. Il pilota francese ha percorso in totale 40 giri, il più veloce nel tempo di 1’21”943.

Dffcoltà legate al meteo e la pioggia in tarda mattinata

"Condizioni meteorologiche molto variabili - si legge nella nota della Pirelli - hanno reso difficoltoso il lavoro dei tecnici, con la pioggia che ha fatto la sua comparsa in tarda mattinata: è stata però un’opportunità per provare su una pista molto probante come quella del Mugello alcune soluzioni di pneumatici intermedi che saranno disponibili nel 2026. Con questa tipologia di gomme Bearman ha percorso 30 giri, con un miglior tempo di 1'34''381".

 

Venerdì tocca alla Ferrari con Zhou e Leclerc

Le prove al Mugello proseguiranno anche venerdì 26 settembre, quando saranno in pista due piloti della Scuderia Ferrari, Guanyu Zhou e Charles Leclerc, che si alterneranno alla guida di una mule car derivata dalla SF-25.

