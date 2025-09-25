Grosjean torna in pista con la Haas: le FOTO alla viglia del test al Mugello
Il pilota francese pronto a tornare al volante di una Haas, la VF-23, nei test di venerdì 26 settembre al Mugello, a cinque anni da un terribile incidente in Bahrain dove riuscì a venire fuori dalle fiamme che avvolsero la sua monoposto. "Dire che sono emozionato è un eufemismo", le sue parole alla vigilia
- Romain Grosjean pronto a torna al volante 26 settembre di una Formula 1. Venerdì 26 settembre il francese sarà infatti alla guida di una Haas del 2023 per un test al Mugello in programma venerdì.
- Si tratta della prima volta su una Formula 1 dopo il grave incidente del GP Bahrain 2020, quando la Haas del francese fu avvolta dalle fiamme dopo aver impattato contro le barriere nel primo giro. Riportò ustioni a entrambe le mani, ma vederlo uscire da quella palla di fuoco fece pensare a un vero miracolo.
- Grosjean, cui con i piloti Haas Bearman e Ocon, dopo la F1 ha gareggiato nella serie IndyCar in America. Cinque, invece, le sue stagioni in Haas tra il 2016 e il 2020. Il francese guiderà la VF-23 in un test TPC (Testing of Previous Car).
- Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, che era l'ingegnere di pista di Romain quando erano insieme in Lotus, tornerà a ricoprire il ruolo di suo ingegnere di pista per questa occasione al Mugello.