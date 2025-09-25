Esplora tutte le offerte Sky
Grosjean torna in pista con la Haas: le FOTO alla viglia del test al Mugello

LA VIGILIA fotogallery
10 foto
FOTO da X @HaasF1Team

Il pilota francese pronto a tornare al volante di una Haas, la VF-23, nei test di venerdì 26 settembre al Mugello, a cinque anni da un terribile incidente in Bahrain dove riuscì a venire fuori dalle fiamme che avvolsero la sua monoposto. "Dire che sono emozionato è un eufemismo", le sue parole alla vigilia

TEST PIRELLI CON HAAS E FERRARI AL MUGELLO

