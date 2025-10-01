Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tv

GUIDA TV

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend da non perdere su Sky con la Formula 1 che torna in pista e arriva a Singapore: il via con la consueta conferenza dei piloti in programma domani alle 12.30: diretta sul canale 207 e in live streaming su Skysport.it. Domenica la gara è alla 14. La F1 torna a Singapore dal 3 al 5 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, da vivere in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 11.30, la seconda alle 15. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 partono le qualifiche. Domenica, alle 14, al via la gara in notturna. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.

Il nostro team per raccontarvi tutta la F1 in diretta

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

Non perdere il post GP Singapore con Race Anatomy

L'approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Il programma del GP Singapore LIVE su Sky

Giovedì 2 ottobre

  • Ore 12.30: Conferenza stampa piloti / anche in Live Streaming su Skysport.it
  • Ore 16.15: Paddock Live Pit Walk
  • Ore 16.30: 4 amici al box – Kimi e Toto

 

Venerdì 3 ottobre

  • Ore 9.05: F1 Academy - Prove Libere
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12:55 F1 Academy - Qualifiche
  • Ore 14.45: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 16.30: Paddock Live Show
  • Ore 17: Conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Sabato 4 ottobre

  • Ore 8.55: F1 Academy – Gara 1
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

 

Domenica 5 ottobre

  • Ore 9.20: F1 Academy – Gara 2
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

 

