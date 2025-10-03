Horner, ipotesi Aston Martin e Haas per il futuro

Esplora tutte le offerte Sky
Nel paddock sono insistenti le voci che vogliono un ritorno di Christian Horner nel mondo della Formula 1. L'ex team principal della Red Bull, che nei giorni scorsi ha ufficilizzato il suo addio a Milton Keynes, è stato avvicinato all'Aston Martin, come riportato da Roberto Chinchero su 'Motorsport'. Ma anche la Haas potrebbe entrare in gioco. Tutto il fine settimana di Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LIBERE 2 LIVE

Christian Horner potrebbe rientrare in Formula 1 nei prossimi mesi. L'ex team principal della Red Bull, che ha chiuso con la scuderia austriaca il suo rapporto ventennale proprio nei giorni scorsi, è infatti uno dei nomi più discussi all'interno del paddock. Come scrive Roberto Chinchero su 'Motorsport', l'Aston Martin è una delle candidate più appetibili ad accogliere Horner. Interrogato sul tema, l'attuale boss delle 'verdone' si è così espresso: "Per quanto ne so, Christian si sta prendendo una pausa - ha detto Andy Cowell -. Siamo un team forte ma ancora giovane, ci siamo rafforzati negli ultimi mesi con l’arrivo di persone di grande profilo come Adrian Newey ed Enrico Cardile, abbiamo a disposizione una struttura aggiornata con i migliori strumenti, ed il nostro piano è continuare a crescere. Ma in merito a Christian, credo che per prima cosa debba capire cosa vuole fare in futuro". Difficile però trovargli una collocazione, anche in base a un budget cap con cui fare i conti. Una seconda ipotesi è quella che vedrebbe Horner in Haas, come confermato in conferenza stampa a Singapore da Ayao Komatsu: "Confermo che ci ha contattati – ha ammesso Komatsu – c’è stato un colloquio ma non si è andati oltre, direi che tutto è finito molto rapidamente”.

