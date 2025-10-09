F1, Elkann: "Mi impegno a garantire che ogni decisione presa rafforzi l'unicità Ferrari"a maranello
A margine del Capital Market Day a Maranello, John Elkann ha parlato della Ferrari, della sua unicità e dell'impegno a raggiungere gli obiettivi fissati, anche in Formula 1: "La Ferrari è unica e lo è in tre dimensioni: tradizione, tecnologia e corse. Le corse definiscono chi siamo, sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell'Endurance". Poi, a parlare è stato anche l'ad Benedetto Vigna: "In Formula 1 dobbiamo migliorare"
"La Ferrari è unica e lo è in tre dimensioni: tradizione, tecnologia e corse. La perfetta combinazione di queste tre anime la definisce". E' così che il presidente John Elkann è tornato a parlare del marchio Ferrari e della Scuderia a margine del Capital Markets Day a Maranello, sottolineando l'importanza delle competizioni, parte inscindibile del Dna che definisce la Scuderia. "Le corse, una storia iniziata in pista quasi 100 anni fa, definiscono chi siamo. Voglio essere chiaro: questa è una questione personale. Il mio impegno è come presidente, come azionista di maggioranza e, soprattutto, come persona che ha vissuto la Ferrari come una passione per tutta la vita. Mi impegno a garantire che ogni decisione che prendiamo possa rafforzare l'unicità della Ferrari. Sono impegnato con le nostre persone, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia per il nostro futuro. Sono impegnato con i nostri amati ferraristi che ci affidano i loro sogni. E sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell'Endurance. Ed è con orgoglio che abbiamo portato a casa il trofeo dopo 3 vittorie consecutive a Le Mans squest'anno. Forza Ferrari, sempre".
Vigna: "In Formula 1 bisogna tornare a vincere, lo dobbiamo ai tifosi"
Ad intervenire nel corso dell'evento è stato anche l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, in primis enfatizzando quanto affermato dal presidente John Elkann: "Il posizionamento unico di Ferrari nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing. Gli insegnamenti del nostro fondatore, il suo spirito visionario, la sua volontà di ridefinire i limiti del possibile, uniti a una profonda anima sportiva, definiscono ancora oggi chi siamo e guidano le nostre ambizioni per il decennio in corso. Ambizioni che vivono in ciascuna attività della Società e che realizzeremo, grazie all'impegno delle nostre persone e alla fiducia di tutti gli stakeholder". Poi, l'ad ha anche fatto un passaggio su quella che è l'attività in pista, con l'obiettivo di tornare a vincere in Formula 1: "L'ultima volta ci siamo presi l'impegno di vincere nelle corse. Ci siamo riusciti con la 499P nell'Endurance, ma in Formula 1 dobbiamo migliorare. Dobbiamo vincere perché lo dobbiamo ai nostri fedeli tifosi in tutto il mondo".