A margine del Capital Market Day a Maranello, John Elkann ha parlato della Ferrari, della sua unicità e dell'impegno a raggiungere gli obiettivi fissati, anche in Formula 1: "La Ferrari è unica e lo è in tre dimensioni: tradizione, tecnologia e corse. Le corse definiscono chi siamo, sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell'Endurance". Poi, a parlare è stato anche l'ad Benedetto Vigna: "In Formula 1 dobbiamo migliorare"

"La Ferrari è unica e lo è in tre dimensioni: tradizione, tecnologia e corse. La perfetta combinazione di queste tre anime la definisce". E' così che il presidente John Elkann è tornato a parlare del marchio Ferrari e della Scuderia a margine del Capital Markets Day a Maranello, sottolineando l'importanza delle competizioni, parte inscindibile del Dna che definisce la Scuderia. "Le corse, una storia iniziata in pista quasi 100 anni fa, definiscono chi siamo. Voglio essere chiaro: questa è una questione personale. Il mio impegno è come presidente, come azionista di maggioranza e, soprattutto, come persona che ha vissuto la Ferrari come una passione per tutta la vita. Mi impegno a garantire che ogni decisione che prendiamo possa rafforzare l'unicità della Ferrari. Sono impegnato con le nostre persone, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia per il nostro futuro. Sono impegnato con i nostri amati ferraristi che ci affidano i loro sogni. E sono impegnato con i nostri fedeli tifosi, ansiosi di vederci vincere in F1 così come stiamo vincendo nell'Endurance. Ed è con orgoglio che abbiamo portato a casa il trofeo dopo 3 vittorie consecutive a Le Mans squest'anno. Forza Ferrari, sempre".