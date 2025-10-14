Wolff: "Rinnovo Russell, siamo ai dettagli"

Esplora tutte le offerte Sky
Wolff: "Russell in Mercedes nel 2026, rinnovo ai dettagli"

mercedes

La trattativa per il rinnovo di George Russell con la Mercedes è in dirittura d'arrivo. Lo conferma il team principal Toto Wolff a Sky Uk: "Siamo molto vicini, si tratta solo di mettere a posto alcuni dettagli". Il britannico è ancora ufficialmente senza squadra per il 2026. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Siamo molto vicini, dal punto di vista contrattuale, le belle cose richiedono tempo. Ma si tratta di dettagli, non di questioni di grande rilevanza“. Così Toto Wolff ai microfoni di Sky Sports Uk rispondendo alla domanda che ormai tutti gli pongono nel paddock: come sta andando la trattativa di rinnovo tra la Mercedes e George Russell? Al momento il britannico è ancora formalmente senza contratto e senza squadra per il 2026. La Mercedes, dopo aver trattato (invano) per Verstappen e confermato Kimi Antonelli, ha ripreso in mano la trattativa con Russell, fresco vincitore a Singapore della sua seconda gara dell'anno. Restano da definire ancora alcuni dettagli prima dell'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Chissà, magari già in questo weekend di gara ad Austin, dove la Mercedes di presenta in crescita e decisa a confermare il 2° posto nel Costruttori dietro alla McLaren. 

