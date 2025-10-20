Nelle ultime cinque gare, dal rientro dalla pausa estiva, l'olandese ha fatto più punti di tutti, 119, mostrando una costanza devastante. Dall'altra parte una McLaren che non vince più e pasticcia, in pista e fuori. Da Zandvoort, dove il leader del campionato Piastri aveva firmato il Grande Slam, il team britannico ha poi percorso in testa solo 13 giri in 4 GP, con l'australiano che sembra aver perso un po’ della sua sicurezza. E il Mondiale è aperto. La F1 va in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

E' l'uomo dei risultati più che delle parole. In Texas però Verstappen non solo ha fatto bottino pieno con due pole e vincendo tutto quello che poteva, ma per la prima volta si è anche sbilanciato su quello che un fine settimana così può aver detto in ottica mondiale, come sempre a modo suo. "Dovremo essere perfetti", come dire difficile ma non impossibile, soprattutto se ti chiami Max Verstappen e il tuo team è tornato a darti una monoposto degna e a livello di quella che fino ad ora era stata la macchina di riferimento, ovvero la McLaren.

In effetti, numeri alla mano, la classifica a cinque gare dalla fine è sempre più corta e stuzzicante: il quattro volte campione del mondo è con il fiato sul collo al duo papaya, ora a 40 punti da Piastri che rimane leader ma anche Norris si è riportato sotto a meno 14 dal compagno. Nelle ultime cinque gare, dal rientro dalla pausa estiva, l’olandese ha fatto più punti di tutti, 119, mostrando una costanza devastante.