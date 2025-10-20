Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, Verstappen e una missione Mondiale difficile. Ma non impossibile

dopo austin
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Nelle ultime cinque gare, dal rientro dalla pausa estiva, l'olandese ha fatto più punti di tutti, 119, mostrando una costanza devastante. Dall'altra parte una McLaren che non vince più e pasticcia, in pista e  fuori. Da Zandvoort, dove il leader del campionato Piastri aveva firmato il Grande Slam, il team britannico ha poi percorso in testa solo 13 giri in 4 GP, con l'australiano che sembra aver perso un po’ della sua sicurezza. E il Mondiale è aperto. La F1 va in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

E' l'uomo dei risultati più che delle parole. In Texas però Verstappen non solo ha fatto bottino pieno con due pole e vincendo tutto quello che poteva, ma per la prima volta si è anche sbilanciato su quello che un fine settimana così può aver detto in ottica mondiale, come sempre a modo suo. "Dovremo essere perfetti", come dire difficile ma non impossibile, soprattutto se ti chiami Max Verstappen e il tuo team è tornato a darti una monoposto degna e a livello di quella che fino ad ora era stata la macchina di riferimento, ovvero la McLaren

In effetti, numeri alla mano, la classifica a cinque gare dalla fine è sempre più corta e stuzzicante: il quattro volte campione del mondo è con il fiato sul collo al duo papaya, ora a 40 punti da Piastri che rimane leader ma anche Norris si è riportato sotto a meno 14 dal compagno. Nelle ultime cinque gare, dal rientro dalla pausa estiva, l’olandese ha fatto più punti di tutti, 119, mostrando una costanza devastante.  

Dall’altra parte c’è una McLaren che non vince più e pasticcia, in pista ma anche fuori. Da Zandvoort, dove Piastri aveva firmato il Grande Slam, il team britannico ha poi percorso in testa solo 13 giri in 4 GP, con l’australiano che sembra aver perso un po’ della sua imperturbabilità e sicurezza. In questa lotta finale a tre il leader del mondiale sembra infatti quello più in difficoltà e ora, tra i due litiganti, anche un Max e una Red Bull così si sono messi a caccia davvero.

Formula 1: Altre Notizie

Verstappen, missione Mondiale difficile ma...

Mara Sangiorgio

Red Bull investigata e multata: cosa è successo

IN TEXAS

Red Bull investigata e poi multata dai commissari per mancato rispetto dell'articolo...

F1 ad Austin, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Austin? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire...

GP Usa, ufficiale: nel Mondiale di F1 fino al 2034

IL RINNOVO

A poche ore dalla gara 2025 al 'CoTA', arriva l'ufficialità: il GP degli Stati Uniti resterà nel...

Brown, dietrofront Hulkenberg: "Giudizio severo"

MCLAREN

L'L'amministratore delegato di McLaren si è scusato per le parole contro Hulkenberg. Durante la...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS