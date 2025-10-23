F1, orari GP Messico: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Dopo Austin, il Mondiale di F1 si sposta subito a Città del Messico. Altro GP in prima serata, domenica alle 21. Oggi, alle 20.30, le prove libere 1 in diretta su Sky Sport F1. Qui tutto il programma del weekend in diretta su Sky e in streaming su NOW
Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, va in pista stasera con la prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre la seconda è in programma a mezzanotte. Sabato, alle 19.30, la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Su Sky Sport 24 e Skysport.it tutte le news sul Mondiale di F1
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma del GP Messico LIVE su Sky
Venerdì 24 ottobre
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 21.45: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live
- Ore 24: F1 - Prove Libere 2
- Ore 1: Paddock Live
- Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 25 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Domenica 26 ottobre
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy
GP Messico le repliche di qualifche e gara su Sky
- Qualifiche: primo passaggio all'una del 26 ottobre sul canale 207
- Gara: primo passaggio all'una del 27 ottobre sul canale 207