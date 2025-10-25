Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrari, Hamilton: "C'è potenziale per essere più solidi in vista della qualifica"

FERRARI

Il pilota britannico verso il sabato di Città del Messico: "In configurazione gara siamo stati più costanti venerdì. C'è ancora del potenziale da sfruttare e faremo del nostro meglio per arrivare in una posizione più solida in vista di FP3 e delle qualifiche. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

"Penso che Antonio Fuoco (in pista al suo posto nelle FP1, ndr) abbia fatto un ottimo lavoro questa mattina. Abbiamo portato a casa indicazioni preziose dal suo lavoro in pista, che ho apprezzato molto: è stato bello vederlo al volante durante FP1. La seconda sessione è stata un po' più impegnativa sul giro singolo, perché il passo non sembrava particolarmente forte, mentre in configurazione gara siamo stati più costanti. C’è ancora del potenziale da sfruttare e faremo del nostro meglio per arrivare in una posizione più solida in vista di FP3 e delle qualifiche". Sono queste le dichiarazoni di Lewis Hamilton, subito dopo le prove libere in Messico e pubblicate sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari.

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "C'è potenziale per essere più solidi"

FERRARI

Il pilota britannico verso il sabato di Città del Messico: "In configurazione gara siamo stati...

Leclerc: "Non realistico stare davanti agli altri"

FERRARI

Il pilota monegasco dopo il venerdì messicano: "Nelle libere siamo riusciti a mettere insieme dei...

Torna l’ora solare, GP di F1 sempre alle 21 ma...

UN'ORA INDIETRO

Il tradizionale cambio dell'orario autunnale non inciderà sul via del GP del Messico, in...

GP Messico, oggi libere alle 19.30 e pole alle 23

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 è a Città del Messico. Altro GP in prima serata che scatterà domenica...

Alonso, sulla cover del telefono c'è... Russell

LA CURIOSITà

Al  momento dell'arrivo del pilota spagnolo al circuito di Città del Messico, un dettaglio...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS