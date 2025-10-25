Il pilota britannico verso il sabato di Città del Messico: "In configurazione gara siamo stati più costanti venerdì. C'è ancora del potenziale da sfruttare e faremo del nostro meglio per arrivare in una posizione più solida in vista di FP3 e delle qualifiche. Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Penso che Antonio Fuoco (in pista al suo posto nelle FP1, ndr) abbia fatto un ottimo lavoro questa mattina. Abbiamo portato a casa indicazioni preziose dal suo lavoro in pista, che ho apprezzato molto: è stato bello vederlo al volante durante FP1. La seconda sessione è stata un po' più impegnativa sul giro singolo, perché il passo non sembrava particolarmente forte, mentre in configurazione gara siamo stati più costanti. C’è ancora del potenziale da sfruttare e faremo del nostro meglio per arrivare in una posizione più solida in vista di FP3 e delle qualifiche". Sono queste le dichiarazoni di Lewis Hamilton, subito dopo le prove libere in Messico e pubblicate sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari.