Ferrari, Leclerc: "Avversari forti, non è realistico riuscire a stargli davanti sabato"

FERRARI
FOTO da X @scuderiaferrari

Il pilota monegasco dopo il venerdì messicano: "Nelle libere siamo riusciti a mettere insieme dei giri interessanti e nel complesso ho avuto delle buone sensazioni dalla vettura. I nostri avversari però sono forti, quindi al momento non sembra realistico riuscire a stare davanti a loro sabato. Ripartiremo dal lavoro fatto". Tutto il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Ero proprio felice di avere Antonio Fuoco al mio fianco questa mattina. Siamo cresciuti insieme nella Scuderia Ferrari Driver Academy e condividere il box con lui è stato molto speciale. Siamo già stati compagni di squadra nelle categorie giovanili e abbiamo bei ricordi insieme, sia in pista che fuori". Così Charles Leclerc, sul sito ufficiale della Ferrari, dopo le libere del venerdì a Città del Messico, con la prima sessone che ha visto Fuoco girare sulla SF-25 al posto di Hamilton. "È stato molto utile averlo in macchina in FP1 per svolgere vari test e raccogliere dati - ha aggiunto il monegasco - considerando il prezioso lavoro che porta avanti tutto l’anno al simulatore. Spero che si sia divertito".

Leclerc: "Avversari forti, non è realistico riuscire a stargli davanti sabato"

"Nelle libere siamo riusciti a mettere insieme dei giri interessanti e nel complesso ho avuto delle buone sensazioni dalla vettura. I nostri avversari però sono forti, quindi al momento non sembra realistico riuscire a stare davanti a loro sabato. Ripartiremo dal lavoro fatto nelle libere e cercheremo di apportare alcune migliorie per ridurre il gap in vista delle qualifiche", ha concluso Chalres.

