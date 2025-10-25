Torna l'ora solare e un promemoria può tornare utile anche a chi seguirà nel weekend gli eventi sportivi in programma, come il GP del Messico di Formula 1 che scatterà domenica 26 ottobre sui canali 201 e 207 di Sky e in streaming su NOW. L'orario del via della gara ovviamente non cambia e resta quello delle 21, ma stanotte, quando saranno le 3, le lancette andranno spostare indietro di 60 minuti. Di fatto questo ci regalerà un'ora di sonno in più, perfetto per arrivare più riposati in griglia di partenza e goderci tutto lo spettacolo di Città del Messico, dalla diretta del gran premio al post con Race Anatomy (a mezzanotte su Sky Sport F1). L'ora legale sarà invece reintrodotta il 29 marzo.