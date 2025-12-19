Il team principal della Rossa annuncia la data di presentazione della nuova monoposto - il 23 gennaio - e racconta: "S'impara sempre da ogni stagione, sappiamo che quella passata non è stata buona, ma c'è stata una ripresa. E abbiamo fatto bene a un certo punto a concentrarci sul 2026". Sul Mondiale che verrà: "Sarà una storia completamente diversa e sarà una grande opportunità per tutti i team". E sui piloti: "Leclerc qui ormai è a casa, mentre per Hamilton un grande cambiamento" CALENDARIO 2026 - SPRINT

Un tradizionale saluto di fine stagione, un modo per farsi gli auguri in vista delle imminenti le feste ma anche per tracciare un bilancio di ciò che è stato il Mondiale appena concluso e provare a immaginare ciò che sarà la prossima annata di Formula 1 della Ferrari. Di tutto questo abbiamo parlato con Fred Vasseur, team principal della Rossa, che alla domanda "Tutto bene?" risponde esordendo con un "Con poca energia, ma tutto bene...". Segno di un'annata che è stata decisamente pesante.

Cosa portiamo a casa dal 2025 e che cosa serve per andare nel 2026? "Penso che da ogni singola stagione puoi imparare qualcosa. Non è una questione di risultati o di posizione. Puoi vincere delle gare, ma c’è sempre una lunga lista delle cose su cui lavorare. E penso che la lista alla fine sia la stessa dopo la stagione 2024. Sicuramente è stata un’annata difficile. Abbiamo avuto una partenza difficile con i test in Bahrain, poi la squalifica in Cina. Questo ci ha messo probabilmente un po' in una posizione di svantaggio. Abbiamo avuto una buona ripresa e abbiamo iniziato a tenere la situazione sotto controllo, ma già alla fine di aprile eravamo 110 punti dietro la McLaren. E penso che sia stata giusta la decisione a quel punto della stagione di focalizzarci sul 2026".

Qual è stato il messaggio per i piloti e per tutte le persone che lavorano in Ferrari in vista del 2026? "Il messaggio di fine anno, ma penso che abbiamo passato così tante ore insieme che siamo completamente allineati, è che tutti noi sappiamo che la stagione non è stata buona. Abbiamo avuto tempo di discutere sul perché. Ma il messaggio è che il 2026 è una storia completamente diversa. Nuovo telaio, nuovo motore, nuova batteria, nuovo carburante, nuove gomme, nuovo tutto".

Ma c’è la stessa squadra. "È quasi la stessa squadra. Penso che il 2026 sia una grande opportunità per tutti i team in griglia, noi compresi. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su questo progetto. C’è una buona collaborazione tra la parte del telaio e quella del motore. È una vera sfida, ma anche una grande occasione dal punto di vista ingegneristico. Vediamo dove saremo in Bahrain con i test e poi in Australia. Penso che sarà una stagione completamente diversa rispetto a questa appena conclusa. La classifica che avremo in Australia potrà cambiare sostanzialmente gara dopo gara perché il tasso di sviluppo sarà enorme. Questo vuol dire che non importa il risultato dell'Australia, dovremmo concentrarci subito sulla seconda gara e cercare di portare aggiornamenti per la macchina. Non sarà una questione di vittoria o meno, l'attenzione sarà sempre sugli sviluppi e sulla velocità degli sviluppi. Sarà un approccio diverso, ma è una bella sfida per il team”.

Che tipo di cambio è per la storia della Formula 1? Quanto tempo pensi che dovremo aspettare per vedere il vero potenziale di tutti i team? "Questo non lo sa nessuno. Stiamo ancora sviluppando con un alto tasso di prestazioni. Ogni settimana stiamo portando prestazioni alla macchina e non sappiamo quando si fermerà. Questo vale per noi, vale per McLaren. Sono certo che i top team hanno adottato diversi approcci e diverse strategie e ci renderemo conto su che cosa gli altri hanno fatto diversamente quando saremo in Bahrain o in Australia. Questo significa che ci sarà una nuova area per lo sviluppo e nuove opportunità per sviluppare. Se diamo uno sguardo agli ultimi grandi cambiamenti regolamentari, nel 2022, 2014 o 2009, è sempre stato così. C’è stato un grande tasso di sviluppo all’inizio. Dovremo essere pronti a dare un'enorme spinta nei primi sei mesi della stagione, perché ci sarà un enorme miglioramento delle prestazioni per tutti".

E questa è più una buona sfida o una buona opportunità? “Entrambe le cose. Penso che sia un'opportunità perché quando si parte da zero tutti sono sulla stessa linea di partenza. È un buon progetto ingegneristico. Da ingegnere, dico che mi piace. Mi piace vedere persone impegnate a portare prestazioni ogni settimana. Non è una previsione accurata della performance della squadra per marzo, ma questa dinamica all'interno del team è buona, e il fatto che stiamo portando prestazioni ogni giorno e ogni settimana è una bella sensazione".

Il 2025 è stato il primo anno di Hamilton in Ferrari, mentre Leclerc è ormai da una vita in Rosso. Quali sono i loro pensieri dopo questa stagione, aspettando la prossima? "Siamo tutti allineati sull'analisi del 2025. Sicuramente non è stata la migliore stagione della nostra vita, non lo è stata per Lewis, per Charles, per noi e per me stesso. Ma dobbiamo prendere le parti positive e vedere come possiamo fare un lavoro migliore in vista del 2026 e iniziare da lì. È stata una stagione diversa per Lewis e per Charles. Leclerc conosce perfettamente la squadra, conosce tutti nel team e ogni singolo software. Lui è a casa. Per Hamilton è stata una grande sfida passare da Mercedes a noi. Personalmente l’ho sottovalutata. Ma anche perché, se vuoi avere il controllo devi considerare che in griglia sono tutti molto vicini e per un decimo puoi passare dalla quinta alla quindicesima posizione, come è successo ad Abu Dhabi. Questo significa che se non hai il controllo di tutto, puoi perdere abbastanza velocemente il passo della classifica. Inizieremo il 2026 in una forma migliore: ora Lewis conosce la squadra e noi conosciamo lui molto meglio di un anno fa. Ha una buona conoscenza di ogni singolo software e di ogni strumento. Faremo un lavoro migliore il prossimo anno”.

Ho deciso di non chiederti nulla sulle aspettative per la nuova stagione. Vorrei aspettare Monaco 2026. "Hai ragione, ne abbiamo parlato prima. Ma è ovvio che i risultati dell’Australia saranno importanti perché ci sono dei punti in palio…".

Ma durante l'inverno non devi dire niente. “Onestamente è un approccio diverso. L’anno scorso, quando iniziavi la stagione avevi l’immagine di Abu Dhabi 2024. Quest’anno, invece, nessuno lo sa. Possiamo passare del tempo a discutere, elaborare strategie o parlare degli altri, ma la verità è che non lo sappiamo. Questo significa che non voglio sprecare energie nel farlo, ma voglio concentrarmi sulla squadra, sullo sviluppo della macchina, sulla collaborazione tra Lewis e Charles e cercare di ottenere il meglio da quello che abbiamo”.