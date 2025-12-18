Dopo 4 anni Max Verstappen abbandona il numero 1 e ha annunciato sui suoi social che nel Mondiale di Formula 1 2026 sulla sua Red Bull userà un inedito numero 3.

Dopo 4 anni di dominio di Max Verstappen, nel Mondiale di Formula 1 2026 cambierà il pilota col numero 1 sulla monoposto. Nei giorni scorsi il fresco campione del mondo Lando Norris ha ufficializzato la decisione di usarlo sulla sua McLaren per la prossima stagione. Adesso l'annuncio di Verstappen che, sui suoi profili social, ha manifestato l'intenzione di scendere in pista il prossimo anno col numero 3, mai utilizzato finora in F1 da Max. Fino al 2021 (prima di conquistare il suo primo titolo) l'olandese ha corso con il 33, poi dal 2022 sulla sua Red Bull abbiamo visto soltanto il numero 1. Curiosità: il numero 3 torna in griglia dopo un anno di assenza: l'ultimo ad averlo utilizzato è stato un altro pilota Red Bull: Daniel Ricciardo, ex compagno di squadra di Verstappen, che ha corso con il 3 fino al 2024.