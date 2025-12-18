Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Max Verstappen cambia numero: nel Mondiale F1 2026 correrà con il 3

verso il 2026
Foto da verstappen.com

Dopo 4 anni Max Verstappen abbandona il numero 1 e ha annunciato sui suoi social che nel Mondiale di Formula 1 2026 sulla sua Red Bull userà un inedito numero 3. 

F1, LA GUIDA DEFINITIVA AL 2026

Dopo 4 anni di dominio di Max Verstappen, nel Mondiale di Formula 1 2026 cambierà il pilota col numero 1 sulla monoposto. Nei giorni scorsi il fresco campione del mondo Lando Norris ha ufficializzato la decisione di usarlo sulla sua McLaren per la prossima stagione. Adesso l'annuncio di Verstappen che, sui suoi profili social, ha manifestato l'intenzione di scendere in pista il prossimo anno col numero 3, mai utilizzato finora in F1 da Max. Fino al 2021 (prima di conquistare il suo primo titolo) l'olandese ha corso con il 33, poi dal 2022 sulla sua Red Bull abbiamo visto soltanto il numero 1. Curiosità: il numero 3 torna in  griglia dopo un anno di assenza: l'ultimo ad averlo utilizzato è stato un altro pilota Red Bull: Daniel Ricciardo, ex compagno di squadra di Verstappen, che ha corso con il 3 fino al 2024.

Verstappen: "Il numero 3 il mio preferito da sempre"

Verstappen ha anche spiegato la sua scelta in un'intervista all'emittente olandese Viaplay TV: "Il mio numero preferito è sempre stato il 3... a parte l’1! In passato ho usato il 33, ma preferisco un singolo 3 a due 3. Ho sempre detto che rappresentava una doppia fortuna, ma ho già avuto la mia fortuna in F1...“.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Verstappen cambia numero: nel 2026 passerà al 3

verso il 2026

Dopo 4 anni Max Verstappen abbandona il numero 1 e ha annunciato sui suoi social che nel Mondiale...

Kimi: "Ferrari? Penso a Mercedes, in futuro..."

caschi d'oro

Il pilota della Mercedes a Sky Sport durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI...

Kimi: "Cresciuto a livello mentale. E nel 2026..."

mercedes

Kimi Antonelli ha raccontato gioie e dolori del suo primo anno di Formula 1 in un'intervista a...

F1 torna a Portimao: GP Portogallo nel 2027 e 2028

l'annuncio

Il GP del Portogallo mancava in calendario dal 2021: nelle uniche due apparizioni del Circus in...

F1, svelati i set di gomme per i primi GP del 2026

Novità

Già nei primi tre Gran Premi della stagione saranno utilizzate tutte le mescole della gamma 2026....
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS